LUBACZÓW – V miestnej škole na juhovýchode Poľska neďaleko hraníc s Ukrajinou došlo k veľkej bitke medzi školáčkami. Obeťou útočníčky bola len o rok mladšia žiačka. Incident sa dostal aj na sociálne siete. Otec zbitej dcéry to len tak nenechal a oznámil to na polícii.

V poľskej Podkarpatskej oblasti v meste Lubaczów došlo v jednej z miestnych škôl k brutálnemu incidentu medzi dvomi školáčkami druhého stupňa. Útočníčka (16) napadla len o rok mladšiu žiačku priamo na chodbe školy. Poľsky Fakt píše, že zábery, ktoré si niekto nahral na mobil, sa dostali aj na sociálne siete.

Obeť sa nedokázala brániť

Agresorka svoju obeť ťahala za vlasy, sadla si na ňu a držala ju nohami. Popritom jej rozdávala päste do tváre a dokonca ju začala aj škrtiť. To však nebolo všetko. Dokonca použil aj nejakú čiernu tekutinu, ktorú začala liať na obeť zhora. Na videu je počuť v poľštine, ako agresorka kričí: "Ospravedlníš sa mi? No tak, ospravedlň sa!"

Incident sa odohral v školskom komplexe generála Józefa Kustroňa v Lubaczówe. Na školskej chodbe, kde sa incident odohral, boli aj iní žiaci, ale nikto sa nepokúšal dievčatá od seba oddeliť. Škola tento incident zrejme nevyriešila najlepšie, pretože otec poškodenej kontaktoval miestne policajné zložky.

Súdne pojednávanie

Polícia zaistila dôkazy vrátane nahrávok a vypočula všetkých svedkov incidentu. "Prípadom sa bude zaoberať súd, ktorému boli doručené všetky podklady. Ten rozhodne o osude mladistvej útočníčky," informovala hovorkyňa polície v Lubaczówe Marzena Mroczkowska.

Podstawowym celem Barbary Nowackiej jest wyrugowanie religii i moralności ze szkół oraz zniechęcanie uczniów do nauki. Efekty? Narastanie patologii w szkołach publicznych i coraz częstsze przypadki agresji wśród uczniów – Lubaczów, Łuków, Łódź... https://t.co/1SuVsEeRYV — ExplicitePL (@ExplicitePL) March 14, 2025

Miestnu školu v Lubaczówe navštevuje momentálne vyše 900 žiakov, ktorí sú rozdelení do 36 tried. "Stretli sme sa s rodičmi oboch dievčat, ich spolužiakmi aj s políciou. Celej škole som cez rozhlas dala jasne najavo, že podobné spôsoby sa nebudú tolerovať, pričom z tohto incidentu vyvodím dôsledky. Nič podobné sa na našej škole nestalo," povedala riaditeľka školy Barbara Kureková.