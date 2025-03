Lagardová varuje: Obchodná vojna s USA môže byť pre Európu varovným budíčkom

Christine Lagardová (Zdroj: SITA)

archívne video

Tlačová konferencia PS na tému: Nástup Donalda Trumpa a jeho dosah na slovensko-americké vzťahy (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Lagardová vyjadrila obavy z možných dôsledkov globálnej obchodnej vojny, ktorá podľa nej poškodí najmä USA a posilní európsku jednotu. Trump nedávno oznámil sériu ciel pre spojencov aj protivníkov, čo viedlo k odvetným akciám mnohých krajín a vyvolalo obavy o globálny hospodársky rast. A Trump pritom hrozí ďalšími clami.

Lagardová v rozhovore pre BBC zdôraznila vážne dôsledky skutočnej obchodnej vojny: "Ak by sme mali ísť do skutočnej obchodnej vojny, kde by bol obchod výrazne utlmený, malo by to vážne dôsledky pre rast na celom svete a ceny na celom svete, ale najmä v Spojených štátoch." Poukázala ale tiež na možný pozitívny vplyv napätia v obchode, keďže takýto konflikt by mohol slúžiť ako katalyzátor na posilnenie európskej jednoty. "Je to veľký budíček pre Európu," poznamenala.

Trump hrozí novými clami

Trump vo štvrtok (13. 3.) pohrozil zavedením cla vo výške 200 % na dovoz alkoholu z Európy ako odvetu za 50-percentné clá Európskej únie (EÚ) ma americkú whisky. Tie sú zase odvetou za clá USA na oceľ a hliník. Európska komisia a Nemecko, najväčšia ekonomika EÚ, medzitým oznámili zvýšenie výdavkov na obranu a infraštruktúru. Tým sa skončili roky neochoty míňať, tvrdí Lagardová.

Mnohé zo snáh EÚ o prehĺbenie integrácie európskeho bloku sa v uplynulom desaťročí zastavili. Bývalý šéf ECB Mario Draghi predložil minulý rok ostrú správu o zaostávaní Európy. Lídri EÚ však urobili málo, ak vôbec podnikli nejaké kroky, na uskutočnenie Draghiho reformných návrhov, aj keď eurozóna sotva rastie a nemecká ekonomika dva roky po sebe klesla.