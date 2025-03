Hrozivé varovanie tajnej služby: Po konci vojny na Ukrajine Európu čaká peklo! Putin zaútočí aj na TENTO štát

Ruský prezident Vladimir Putin. (Zdroj: TASR/AP/Sergei Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

Hrozba na severe: Fínsko sa pripravuje

Podľa Supo Rusko nielenže nepoľavuje vo svojej agresii, ale už teraz intenzívne pracuje na prípravách ďalších krokov. „Ak vojna na Ukrajine skončí, uvoľnené ruské zdroje sa presunú inam. Kremeľ bude pokračovať vo svojej politike dosahovania cieľov všetkými dostupnými prostriedkami – čestnými aj nečestnými,“ uvádza sa v správe fínskej rozviedky.

Fínsko, ktoré má s Ruskom dlhú a krvavú históriu, je obzvlášť zraniteľné. Po nedávnom vstupe do NATO si uvedomuje, že akonáhle sa Putin nebude musieť sústrediť na Ukrajinu, jeho pozornosť sa môže obrátiť na ďalšie krajiny v regióne, predovšetkým na severské štáty a pobaltské republiky.

„Západné spravodajské služby sledujú narastajúcu hrozbu zo strany Ruska. Fínsko ako priama susedská krajina musí byť pripravené na to, že sa stane jedným z hlavných terčov ruskej politiky a hybridnej vojny,“ varoval riaditeľ Supo Juha Martelius.

Špionáž a kybernetické útoky: Rusko a Čína v akcii

Fínsko sa podľa tajných služieb stáva čoraz častejším cieľom špionážnych aktivít nielen zo strany Ruska, ale aj Číny. Okrem nich sa v krajine angažujú aj agenti ďalších mocností, ako napríklad Iránu. Rozviedka hlási prudký nárast kybernetických útokov, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie a zameriavajú sa na kľúčové sektory – vládu, zahraničnú politiku a bezpečnostné štruktúry.

„Ruská vojenská rozviedka GRU systematicky pracuje na podkopávaní stability Fínska. Sabotáže, informačné operácie a kybernetické útoky majú destabilizovať situáciu, vyvolať strach v spoločnosti a oslabiť dôveru v demokratické inštitúcie,“ uvádza sa v správe Supo.

Najväčšou prioritou Kremľa je v súčasnosti oslabiť podporu Západu pre Ukrajinu. Ak by sa mu podarilo rozdeliť európske krajiny a oslabiť ich jednotu, získal by výhodu, ktorú by mohol využiť na ďalšie geopolitické presuny.

Fínsko preto podniká kroky na posilnenie svojej obrany a bezpečnosti, no tamojší experti varujú: „Najlepšou obranou je ostražitosť. Rusko neprestane, len zmení svoj cieľ.“