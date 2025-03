Nedajte sa oklamať: Nie je všetko zlato, čo sa blyští! TOTO sú jednoduché tipy, ako rozoznáte podvodníkov

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - V súčasnosti sú doslova zlaté časy pre podvodníkov, ktorí po chvíle vymyslia nové spôsoby, ako ľudí nachytať a vylákať od nich peniaze. Podvodné SMS-ky, maily, ale dokonca aj eshopy - to všetko číha na ľudí doslova na každom kroku. Viete, ako odhaliť podvodníkov a nenechať sa nachytať? Tu je niekoľko tipov.

Vymyslené príbehy, SMS-ky, v ktorých sa podvodníci vydávajú za seriózne firmy, zneužívanie tvárí známych osobností, či podvodné eshopy. Možností, ktoré využívajú podvodníci na vylákanie peňazí od ľudí, je neúrekom a nové podvody neustále pribúdajú. Aj keď sa v minulosti dali podvodníci odhaliť podľa gramatických chýb, nie úplne presnej štylistike, tie časy sú preč a ich reč je čoraz viac profesionálnejšia a sofistikovanejšia. Súčasní podvodníci vedia totiž ľahko nalákať "obete" na výhodné ponuky, ktoré ale na konci dňa nie sú vôbec výhodné a spotrebitelia zistia, že sa dali nachytať, až keď vznikne prvý problém. Jedným z takých podvodov je aj anonymný eshop. Ten síce na prvý pohľad môže vyzerať seriózne.

"Dokonca svoje výrobky prezentuje ako rýdzo slovenskú produkciu a dopĺňa ich dojemným príbehom o tom, ako celý koncept obchodu vznikal. Všetko je podčiarknuté ilustračnými fotografiami, ktoré pôsobia profesionálne a nedávajú spotrebiteľovi dôvod pochybovať o solventnosti e-shopu. Navyše na stránke práve prebiehajú obrovské sezónne alebo dokonca likvidačné zľavy, takže ponuka vyzerá veľmi lákavo," uvádza riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.

Avšak, organizácia upozorňuje, že aj takýto e-shop môže byť obyčajný podvod, ktorý sa snaží pripraviť spotrebiteľov o peniaze. Ako dodáva Hekšová, to, že eshop prezentuje slovenské výrobky a ponúka výhodné zľavy, samozrejme, nemusí hneď znamenať, že ide o podvod. Spotrebitelia by však mali poznať pravidlá, ako rozpoznať, že ide o anonymný eshop, a teda podvod. Háčik je väčšinou inde ako na úvodnej stránke. Čomu teda venovať pozornosť?

Pozor na informácie o firme

"Ako prvé by si mal spotrebiteľ overiť, od koho nakupuje. V sekcii „O nás“ alebo „Kontakty“ by mal nájsť informácie, ako je obchodný názov, adresa sídla alebo prevádzky a pri slovenskom subjekte aj IČO. Ak namiesto týchto údajov narazí iba na online formulár alebo e-mailovú adresu, môže ísť o prvý varovný signál. Pokiaľ má spotrebiteľ k dispozícii iba elektronickú komunikáciu bez toho, aby vedel, kde sa nachádza fyzická adresa predajcu, výrazne sa tým znižuje jeho šanca na úspešnú reklamáciu alebo vrátenie tovaru. Navyše v prípade, že tovar vôbec nedorazí, nemá kam odoslať písomnosti, dokonca si ani nemôže byť istý, či nakupuje u slovenského alebo zahraničného predajcu,“ upozornila Hekšová. Z toho dôvodu vznikol aj názov anonymný eshop - informácie o subjekte sú totiž anonymné a ťažko dohľadateľné. V takom prípade odborníci odporúčajú Slovákom, aby nakupovali cez iný, overený eshop.

Rovnako by sa mali spotrebitelia zamerať aj na obchodné podmienky, na základe ktorých tiež vedia zistiť, že ide o podvod. Napríklad, podvodníci majú skrátenú dobu zákonných práv. Tradične je táto lehota 14 dní, Ak by bola napríklad 5 dní, alebo žiadna, môže ísť o ďalší signál, že nejde o dôveryhodného predajcu.

Aj keď spotrebiteľ nájde vyššie uvedené informácie, ale stále si nie je istý, či ide o dôveryhodného predajcu, môže sledovať aj iné faktory. „Napríklad neštandardne vysoké zľavy, ktorých odpočet beží na výraznom časovači a nabáda k rýchlemu nákupu s tým, že zostáva posledných desať minút, nemusí tiež vzbudzovať dôveru. Zvlášť ak sa spotrebiteľ na stránku pozrie nasledujúci deň a zistí, že zľavy stále platia,“ upozorňuje ďalej Eduarda Hekšová. Pozor by si mali dať aj na označenie "eshop roka", ktoré rovnako nemusia mať výpovednú hodnotu. Aby si bol spotrebiteľ istý, mal by sledovať recenzie aj na nezávislých recenzných portáloch. Môže sa totiž ľahko stať, že recenzie, ktoré sú zverejnené na danom eshope, sú zámerne zvýhodňované a negatívne sú mazané. "Spotrebitelia by si mali tiež vždy overiť, či sa e-shop nenachádza na zozname rizikových internetových obchodov Slovenskej obchodnej inšpekcie," dodali.

Naleteli ste? Takto by ste mali postupovať

Ako teda postupovať, ak spotrebiteľ tovar objednal, zaplatil, ale objednávka nikdy neprišla? „Najprv by mal kontaktovať predajcu akýmkoľvek dostupným spôsobom, napríklad e-mailom alebo správou na sociálnych sieťach. Predmetom oznámenia môže byť dodatočná lehota na plnenie, prípadne odstúpenie od zmluvy v rámci 14-dňovej lehoty. Pokiaľ predajca nedodá tovar ani v stanovenej dodatočnej lehote, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy,“ dopĺňa Eduarda Hekšová.

A čo robiť, ak sú všetky pokusy o kontakt neúspešné a spotrebiteľ nemá žiadnu možnosť dohľadať predávajúceho alebo ho identifikovať, lebo e-shop už nie je dostupný na pôvodnej doméne? V takom prípade sa môže obrátiť na svoju banku a požiadať o chargeback. "Aj keď banka nemá povinnosť peniaze automaticky vrátiť, pokiaľ spotrebiteľ predloží potrebné dokumenty, napríklad potvrdenie o objednávke, existuje šanca, že banka reklamáciu platby uzná a peniaze vráti. Ak ani táto možnosť nevedie k vyriešeniu situácie, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Políciu SR a podať trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu," uzavrela Hekšová.