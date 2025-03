Musk to teraz riadne schytal: Veterána nazval zradcom! Ten ho totálne zotrel

Mark Kelly sa poriadne pustil do Elona Muska. (Zdroj: SITA/AP Photo/Ben Curtis)

WASHINGTON - Všetko sa to začalo návštevou Marka Kellyho, demokratického senátora za Arizonu, v Kyjeve. Tento muž, ktorý prešiel dráhou, akú môže závidieť málokto, je živým dôkazom neúnavnej odhodlanosti a odvahy. Kelly, pôvodne pilot amerického námorníctva, sa môže pochváliť impozantnou vojenskou kariérou, ktorá zahŕňa boje v prvej vojne v Perzskom zálive, kde absolvoval 39 neúprosných bojových misií. Jeho hrdinská dráha však nekončí vo vojne – štyrikrát sa ocitol na palube raketoplánov Endeavour a Discovery, kde pôsobil ako pilot a neskôr aj veliteľ počas rokov 2001 až 2011. A to ešte nie je všetko. V jednej z jeho misií strávil celý rok na obežnej dráhe, v spoločnosti svojho brata, dvojčaťa Scotta. Tieto neobyčajné skúsenosti zo vzduchu, vesmíru i vojenských konfliktov ho priviedli až sem, do Kyjeva, kde sa stal nielen politickým zástupcom, ale aj symbolom nezlomnej vôle.

Na Ukrajine zotrval 36 hodín, stretol sa so zranenými vojakmi, vyfotil sa pri zničenej ruskej vojenskej technike, diskutoval s ukrajinskými pilotmi F-16 a dobrovoľníkmi, ktorí vyrábajú drony. Očakávane pritom ostro kritizoval politiku Donalda Trumpa voči Ukrajine.

"Nikto by nemal mať problém povedať, kto je v tejto vojne agresor. A prezident Spojených štátov by sa mal pozrieť na realitu na vlastné oči. Vynechajte jednu hru golfu a navštívte Ukrajinu! Sú tam tisíce ukrajinských vojakov, ktorí bojujú za ochranu svojho domova a svojho národa pred ruskou inváziou. Ale prezident Trump teraz ohrozuje ich životy tým, že sa stavia na stranu vojnového zločinca Putina. Nie je správne podraziť svojho spojenca a nechať jeho ľudí umierať. Takáto zahraničná politika skončí tak, že Amerike už nikto na svete nebude veriť."

To bolo však priveľa na Elona Muska, ktorý na Kellyho príspevok na sieti X, kde senátor popisoval svoje zážitky z cesty, zareagoval stručne: "Si zradca."

Kelly nenechal túto poznámku bez odozvy: "Zradca? Elone, ak nechápeš, že obrana slobody je základným princípom toho, čo robí Ameriku veľkou a udržuje nás v bezpečí, možno by si to mal prenechať nám, ktorí to vieme." A okamžite prešiel do protiútoku.

Na CNN Muskovi odkázal: "Keď som bol pod paľbou nad Irakom alebo letel v raketopláne, ani na sekundu mi nenapadlo, že ma niekedy niekto niekde dole nazve zradcom." A vo videu zverejnenom na X sa vyjadril ešte ostrejšie: "Ak Elon Musk nechápe, čo znamená postaviť sa za americké hodnoty a princípy, mal by to nechať na ľudí, ktorí to vedia. Keď som mal 22 rokov, zložil som prísahu, že budem brániť Ústavu Spojených štátov. Som si celkom istý, že Elon Musk nikdy nič podobné neurobil. Možno zložil inú prísahu – prísahu miliardárom, ako je on sám. Takže, Elone – myslím si, že toto je boj, do ktorého by si sa radšej nemal púšťať."