Kaliňák prekvapil tvrdením o chorvátskej vile: Riziko pokuty tu je, možno ju predám a kúpim druhú

Kaliňák sa opäť vyjadril k zatajenej vile v Chotvátsku.

Minister Robert Kaliňák reaguje na zistenia ohľadom prepychového domu v Chorvátsku

Minister Kaliňák pre Pravdu priznal, že je pripravený aj na grilovanie vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií. Kaliňák trvá na tom, že jeho krokom išlo o "vyšší princíp ochrany“ jeho detí.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Konal tak, lebo vraj vedel o Remišovej úmysloch

"Faktom zostáva, že podľa zákona je časť majetkového priznania o rodinných príslušníkoch – o deťoch a o manželke – utajená. V roku 2023 som vedel, že pani Remišová (Veronika Remišová, poslankyňa klubu hnutia Slovensko, pozn. red.) je predsedníčkou výboru a potvrdila, že by tie informácie aj tak vyniesla. Bolo jasné, že to zneužijú," zopakoval minister obrany svoje pamätné slová z videa, ktoré zverejnil na svojom účte na sociálnej sieti. "Ja som zaistil dva roky pokoja, vždy bude pre mňa rodina na prvom mieste. Ak budem mať niesť zodpovednosť, tak ju ponesiem," uviedol.

Som pripravený sa ospravedlniť a aj platiť pokutu, tvrdí šéf obranného rezortu

Pre zatajenie vily si je Kaliňák vedomý aj zákonných postihov v podobe pokuty. "Ak výbor rozhodne, že moja argumentácia neobstojí, tak budem niesť následky, s tým samozrejme každý musí rátať," vyrozumel novinárov po nedeľnom natáčaní televíznej diskusie Kaliňák. "Riziko, že zaplatím trojmesačnú pokutu, tu je, a keď sa tak výbor rozhodne, to spravím a svojim voličom sa rád ospravedlním," dodal Kaliňák.

(Zdroj: gettyimages.com)

O vile už vedia médiá, vzhľadom na bezpečnosť rodiny nevylučuje jej predaj

Minister chcel predtým chrániť súkromie rodiny, no dnes už tento majetok prenikol na svetlo sveta. Keďže tieto informácie sa mediálnym priestorom už vo veľkom šíria nezavrhuje ďalší rázny krok. "Môže sa stať opak, že si ju teraz predám, kúpim druhú. Samozrejme, že je to možnosť, podľa toho, ako sa rozhodneme. Môžem kľudne nejakú predať. Kľudne môžem hľadať nejakú novú. Táto bola na takom odľahlom mieste, veľmi sa mi to pozdávalo, sám som tam nebol veľmi často, ale vybrala to pani manželka veľmi dobre," uzavrel Kaliňák.