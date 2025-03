Obamová prehovorila: Je koniec manželstvu? Otvorená spoveď bývalej prvej dámy

Michelle a Barack vo vrúcnom objatí (Zdroj: profimedia.sk)

Bez brata by to nezvládla

Podcast s názvom IMO, ktorý moderuje spolu so svojím bratom Craigom Robinsonom, mal premiéru v stredu a už jeho úvodné epizódy spôsobili rozruch. Michelle bez obalu priznala, že bez podpory staršieho brata by nezvládla osem rokov v Bielom dome. No a potom prišli odhalenia o jej manželovi, ktoré vyrazili dych.

Nechcela, aby Barack kandidoval

"Byť manželkou prezidenta je niečo, na čo sa nedá pripraviť. Vedeli sme, že Barack je inteligentný a ambiciózny, ale..." povedala Michelle a na chvíľu sa odmlčala.

Netrvá jej dlho, aby odhalila viac. Michelle už roky otvorene hovorí o svojej nevôli voči politike a teraz priznala, že nikdy nechcela, aby jej manžel kandidoval na prezidenta. Nakoniec ju presvedčil jej brat Craig, ktorý ju prehovoril, aby podporila Barackove politické ambície.

"Ty si ma presvedčil, aby som mu dala zelenú. Vedel, že ak chce môj súhlas, musí prísť za tebou. Pretože ja som jasne povedala: Nie, v žiadnom prípade!" priznala otvorene.

Obamov zlozvyk: Meškanie

Michelle v podcaste odhalila aj drobné, no frustrujúce problémy v ich vzťahu. Spomenula, že ju na začiatku ich známosti iritovalo, že Barack vždy meškal. "Po 30 rokoch manželstva sa v tom trochu zlepšil," dodala so smiechom.

V druhej epizóde podcastu Michelle pokračovala v rozprávaní o svojich frustráciách. Tentokrát sa zverila herečke a autorke Isse Rae, že ju rozčulujú povrchné rozhovory, ktoré Barack vedie so svojimi golfovými kamarátmi. "Nerozumie emocionálnej hĺbke ženských priateľstiev," dodala Michelle.

Kríza v manželstve?

Tieto odhalenia prichádzajú v čase, keď sa všade špekuluje o možných problémoch v manželstve Obamovcov. Pár sa snažil umlčať reči milostnými príspevkami na sociálnych sieťach a verejnými vyznaniami lásky. No faktom zostáva, že ich už mesiace nikto nevidel spoločne na verejnosti.

Obamovci od roku 2021 trávia čoraz viac času v Kalifornii, kde ich najstaršia dcéra Malia po absolvovaní Harvardu rozbieha kariéru scenáristky a filmovej producentky v Los Angeles. Znamená to, že si Barack a Michelle užívajú viac nezávislé životy? Alebo je za tým niečo viac? Jedno je isté – tento podcast ešte poriadne zamieša kartami!