Kuriózna lúpež: Zlodej sa VYKAŠĽAL na peniaze a drahé šperky, polícia ho prichytila polonahého so stovkou masiel

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

O ďalšom bizarnom kriminálnom prípade u našich západných susedov informoval portál tydenikpolicie.cz. Mnohí by čakali, že súčasným "trendom" budú krádeže zlata, Bitcoinu či akcií.

Je to však úplne naopak. "Svoju finančnú stabilitu sa 33-ročný muž v nedeľu 9. marca pokúsilvylepšiť "investíciou" do 102 kusov masla. Vo chvíli, keď ho strážnici v Klokotskej ulici v Prahe zbadali, bol nahý do polovice tela, hlavu mu zdobila kukla a v rukách niesol škatuľu plnú vzácnych tehličiek," uviedla s položartom celý prípad polícia.

(Zdroj: gettyimages.com)

Maslo ukradol v neďalekom supermarkete

Akonáhle zaznamenal uniformovanú hliadku vbehol na dvor neďalekého domu, kde škatuľu položil, ale sám už utiecť nestihol. "Zjavne nervózneho muža hliadka následne vyzvala, aby svoje správanie vysvetlil. Svoju výpoveď niekoľkokrát zmenil, rovnako tak nebol schopný doložiť doklad o zakúpení predmetného tovaru. Podozrenie hliadky, že tovar bol ukradnutý z neďalekého supermarketu sa potvrdilo po tom, čo sa strážnici skontaktovali s obsluhou, ktorá vykonala kontrolu v prevádzke. Zadržaný komoditný špekulant bol následne odovzdaný do rúk štátnej polície na ďalšie vyšetrovanie," uzavrela česká polícia.