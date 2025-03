Väčšina Poliakov vyjadruje podporu návratu základnej vojenskej služby

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

VARŠAVA - Viac ako polovica Poliakov (55 percent) si myslí, že v súčasnej medzinárodnej situácii by sa mala v krajine obnoviť povinná vojenská služba. Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita zverejneného v utorok.

Podľa výsledkov prieskumu takmer 22 percent opýtaných rozhodne podporuje návrat základnej vojenskej služby a 33 percent je skôr za. Proti je celkovo necelých 36 percent respondentov, pričom osem a pol percenta je rozhodne proti a 27 percent skôr proti. Bez jasného názoru bolo deväť percent účastníkov prieskumu. Denník upozornil, že výsledky prieskumu sú v kontraste s obdobným prieskumom z rokov 2022, kedy bolo za obnovenie povinnej vojenskej služby len 36 percent Poliakov.

Najväčšiu podporu má návrh u mužov po tridsiatke (56 percent) zatiaľ čo najmenej ho podporujú mladí muži do 29 rokov (45 percent) ktorých by sa mohla služba priamo dotknúť. Podpora medzi stranami vlády a opozície je približne rovnaká, no návrh najviac podporujú voliči opozičnej Konfederácie (85 percent) a najmenej vládnej Tretej cesty (43 percent). Prieskum sa uskutočnil 7. a 8. marca na reprezentatívnej vzorke 1070 respondentov metódou telefonických rozhovorov.

Štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk v pondelok informoval, že Poľsko neplánuje obnoviť povinnú vojenskú službu. Poľský premiér Donald Tusk vo svojom prejave pred parlamentom a prezidentom minulý piatok (7. marca) povedal, že chce, aby bol každý dospelý muž v Poľsku vyškolený pre prípad vojny. Novinárom po prejave však vysvetlil, že nemal na mysli obnovenie povinnej vojenskej služby.