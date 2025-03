Ste pripravení na najhoršie? ZOZNAM vecí, ktoré by vám nemali chýbať vo vaku, na internet zabudnite!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA/VARŠAVA/ŠTOKHOLM - Čo sa stane, ak sa jedného dňa prebudíme vo vojnovom konflikte? Mnohé štáty, ktoré zdieľajú svoju štátnu hranicu s Ruskou federáciou, sa už vážne začali zaoberať myšlienkou efektívneho vzdelávania obyvateľstva pre krízové časy. Takou krajinou je aj Švédsko, ktoré vydalo manuál ku krízovej situácii a k vojne. Zaujímavou je predovšetkým pasáž o tom, čo by vám nemalo chýbať v núdzovom vaku, ktorý si budete so sebou brať ako prvý.

archívne video

O čom je dobrovoľná vojenská príprava? (Zdroj: Facebook/Ozbrojené sily SR)

Pozornosť vzbudila poľská brožúra, ktorá je prekladom švédskej publikácie ohľadom rád pri núdzovom a vojnovom stave. Poľské úrady a spoločenská nálada je z ruskej agresie na Ukrajine natoľko vybičovaná, že v nej silnejú mnohé napäté nálady. Značné závery už dokresľujú aj výsledky prieskumu o návrate povinnej vojenskej služby, no teraz tam bola zverejnená a do poľštiny preložená publikácia rád a odporúčaní o tom, ako sa zachovať v prípade, že sa stane to najhoršie.

Tá je distribuovaná všetkým do domácnosti vo Švédsku na príkaz vlády. Poľsko nie je žiadnou výnimou. Za jeho obsah zodpovedá úrad pre verejnú ochranu a pripravenosť.

(Zdroj: rib.msb.se)

Brožúra je k dispozícii na požiadanie v angličtine v zjednodušenej švédčine a v angličtine. Ostatné jazykové verzie sú k dispozícii na stiahnutie aj elektronicky. Informácie sú dostupné aj v angličtine v posunkovej reči, vo forme nahrávky a tiež sú vytlačené v Braillovom písme pre nevidiacich.

Núdzová batožina a nevyhnutné predmety

V tejto brožúre, ktorá má bezmála 32 strán, je kľúčová jedná zo statí, ktorá je nazvaná jednoducho – Evakuácia. "Môže sa stať, že v dôsledku ohrozenia ozbrojeným útokom, prírodnej katastrofy alebo úniku nebezpečnej látky pre životné prostredie budete musieť rýchlo opustiť svoje bydlisko," píše sa v brožúre.

Je preto potrebné si naplánovať, čo všetko si so sebou vezmete, ak budete potrebovať náhle opustiť bydlisko na kratší alebo dlhší čas.

Tu je niekoľko návrhov priamo z poľskej brožúry:

jedlo a vodu na niekoľko dní, ideálne aj konzervy, ktorých trvanlivosť je dlhšia,

(Zdroj: gettyimages.com)

doklady totožnosti, občianske preukazy, bankové karty a hotovosť,

(Zdroj: gettyimages.com)

lieky, lekárnička a potrebné zdravotnícke pomôcky,

(Zdroj: gettyimages.com)

rádio na batérie / solárne napájané,

(Zdroj: gettyimages.com)

teplé oblečenie, výstroj do dažďa a prezlečenie,

(Zdroj: gettyimages.com)

hygienické potreby,

(Zdroj: gettyimages.com)

mobilný telefón a nabíjačka,

(Zdroj: Getty Images)

mapa, kompas,

(Zdroj: gettyimages.com)