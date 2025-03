Poľsko chce od 2027 ponúkať základný vojenský výcvik zhruba 100-tisíc ľuďom ročne

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Tusk už v piatok ohlásil program rozsiahleho dobrovoľného vojenského výcviku. Cieľom je zabezpečiť, aby bol každý dospelý muž v Poľsku vycvičený "pre prípad vojny" a krajina mala vojenské rezervy schopné čeliť "potenciálnym hrozbám".Poľský premiér chce dosiahnuť, aby sa od roku 2026 k takémuto výcviku dostal každý, kto bude mať záujem."V roku 2027 budeme schopní vycvičiť 100.000 dobrovoľníkov ročne," povedal novinárom. Dodal, že vojenské cvičenia majú byť dostupné v čo najväčšej miere. "Každý, kto má záujem a je vo veku od 18 do 60 rokov, dostane podrobné informácie o tom, ako absolvovať (základný vojenský) výcvik," povedal Tusk.

Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Program bude dostupný pre mužov aj ženy na dobrovoľnej báze, pričom úrady plánujú k účasti motivovať rôznymi spôsobmi, napríklad kurzom na získanie vodičského preukazu pre nákladné či iné vozidlá. "To bude užitočné v prípade vojny," dodal poľský premiér.Avizoval, že každý účastník mesačného odborného výcviku dostane jednorazový plat vo výške 6000 poľských zlotých (1431 eur). Ďalšie podrobnosti by mali byť podľa premiérových slov známe do konca marca, približuje denník The Guardian.

Poľské ministerstvo vnútra v pondelok oznámilo, že tento rok bude rozosielať vzdelávaciu brožúru ako sa pripraviť na rôzne nebezpečné situácie, napríklad dlhodobý výpadok elektrického prúdu. Základný vojenský výcvik v súčasnosti absolvuje v rámci dobrovoľnej služby zhruba 35.000 Poliakov ročne.