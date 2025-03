Musk robí podľa Trumpa fantastickú prácu: Takto ho chce podporiť

Elon Musk so synom a Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

Musk prispel na predvolebnú kampaň Trumpa najväčšou čiastkou spomedzi všetkých darcov, takmer 300 miliónmi dolárov, a následne začal pôsobiť v Bielom dome, keď bol postavený do čela nového Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE). Jeho úlohou je zoštíhliť federálne úrady.

archívne video

Fico má za sebou prvý deň konzervatívnej konferencie vo Washingtone: Využil ho na rozhovor s miliardárom Muskom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

"Republikánom, konzervatívcom a všetkým skvelým Američanom Elon Musk 'dáva na frak', aby pomohol nášmu národu, a robí FANTASTICKÚ PRÁCU!. Ale radikálni ľavicoví blázni, ako to často robia, sa snažia nezákonne a tajne bojkotovať Teslu, jednu z najväčších svetových automobiliek a Elonovo 'dieťa', aby ho napadli a poškodili všetko, čo predstavuje," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social v utorok krátko po polnoci. "Zajtra ráno si kúpim úplne novú Teslu ako prejav dôvery a podpory Elona Muska, skutočne veľkého Američana. Prečo by mal byť potrestaný za to, že využil svoje obrovské schopnosti, aby pomohol urobiť AMERIKU opäť VEĽKOU?" dodal.

Činnosť DOGE pod vedením Muska podľa AFP naráža na čoraz väčší odpor, okrem iného čelí protestom, súdnym rozhodnutiam a určitému tlaku zo strany zákonodarcov. Investori Tesly sa preto obávajú bojkotov a nepriaznivej reakcii kupujúcich - aj v súvislosti s Muskovým konaním a blízkymi väzbami na Trumpa. V Európe, kde Musk podporil niektoré krajne pravicové politické strany, sa od januára odohralo takisto niekoľko diverzných akcií proti jeho spoločnosti Tesla. Začiatkom februára bola poškodená jej francúzska centrála v meste Saint-Ouen. Neznámi páchatelia na priečelie budovy a okná nastriekali hnedú tekutinu. Niekoľko dní predtým bolo obchodné zastúpenie Tesly v Holandsku poškodené grafitmi v tvare hákového kríža.

Tesla zaznamenala v pondelok pokles akcií o viac než 15 percent. Podľa AFP to súvisí s neistotou vyplývajúcou z Trumpových ciel na dovoz a hrozbami, ktoré spôsobili na amerických finančných trhoch zmätok. Muskova sieť X v ten deň zase čelila masívnemu kybernetickému útoku.