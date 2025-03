Dvaja sudcovia nariadili opätovne prijať tisícky federálnych zamestnancov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Obaja sudcovia samostatne zistili právne problémy so spôsobom hromadného prepúšťania a nariadili aspoň dočasné vrátenie zamestnancov do práce. Trumpova administratíva sa už proti prvému rozhodnutiu sudcu v kalifornskom San Franciscu odvolala. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová ho označila za pokus zasiahnuť do prezidentovej právomoci prijímať a prepúšťať zamestnancov. "Trumpova administratíva bude okamžite bojovať proti tomuto absurdnému a protiústavnému príkazu," uviedla vo vyhlásení. Americký sudca William Alsup vo štvrtok ráno skonštatoval, že ukončenie pracovných pomerov v šiestich agentúrach nariadil Úrad pre personálne riadenie a úradujúci riaditeľ Charles Ezell, ktorý na to nemal právomoc.

Štáty nemajú právo pokúšať sa ovplyvňovať vzťah federálnej vlády

V marylandskom Baltimore zas sudca James Bredar uviedol, že administratíva ignorovala zákony stanovené pre rozsiahle prepúšťanie. Bredar nariadil, aby sa prepúšťanie zastavilo najmenej na dva týždne a aby sa zamestnanci vrátili na pozíciu pred začatím prepúšťania. Postavil sa na stranu takmer dvoch desiatok štátov, ktoré podali žalobu, v ktorej tvrdia, že hromadné prepúšťanie je nezákonné a už teraz má vplyv na vlády amerických štátov, ktoré sa snažia pomôcť náhle nezamestnaným. V žalobe štátov sa uvádza, že od Trumpovho nástupu do funkcie bolo prepustených najmenej 24.000 zamestnancov v skúšobnej dobe, hoci vláda tento počet nepotvrdila.

Trumpova administratíva tvrdí, že štáty nemajú právo pokúšať sa ovplyvňovať vzťah federálnej vlády k vlastným zamestnancom. Právnici ministerstva spravodlivosti kroky obhajujú tým, že prepúšťanie sa týkalo problémov s výkonom, nie rozsiahleho prepúšťania, ktoré by podliehalo osobitným predpisom. Biely dom bezprostredne neodpovedal na žiadosť o komentár k Bredarovmu rozhodnutiu. Odhaduje sa, že vo federálnych úradoch je 200.000 pracovníkov v skúšobnej dobe. Patria medzi nich začínajúci zamestnanci, ale aj pracovníci, ktorí boli nedávno povýšení.