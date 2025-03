Najvyšší iránsky duchovný vodca ostro kritizuje USA: Trumpove hrozby voči Iránu označil za šikanu

Iránsky vodca Ali Khamenei. (Zdroj: SITA/AP/Office of the Iranian Supreme Leader)

"Niektoré šikanátorské vlády, a tu skutočne nepoznám žiadne priliehavejšie označenie niektorých zahraničných predstaviteľov ako šikanátori, trvajú na rokovaniach. No cieľom ich rokovaní nie je riešenie problémov, ale dominancia," vyhlásil Chameneí v sobotu počas stretnutia s politickými predstaviteľmi krajiny. Americký prezident Donald Trump poslal iránskej vláde list, v ktorom navrhuje nové rokovania o jadrovom programe Iránu. V liste vyjadril nádej, že Teherán bude rokovať, v opačnom prípade by USA museli vojensky zasiahnuť, čo by bola pre Irán „hrozná vec“, povedal Trump v rozhovore pre americkú televíznu stanicu Fox Business odvysielanom v piatok.

Na otázku, či poslal list iránskemu najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatolláhovi Alímu Chameneímu, Trump odpovedal "áno". Počas prvého Trumpovho funkčného obdobia Spojené štáty v roku 2018 jednostranne odstúpili od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a na krajinu opätovne uvalili sankcie. Irán následne postupne odstúpil od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody z roku 2015. Trump a Izrael kritizovali jadrovú dohodu ako neadekvátnu. Irán sa v nej výmenou za zrušenie sankcií zaviazal k obmedzeniu svojho jadrového programu. Diplomatické snahy o oživenie jadrovej dohody zatiaľ nepriniesli žiadne konkrétne výsledky.