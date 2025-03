Irán je ochotný zvážiť vedenie obmedzených jadrových rokovaní s USA

Ilustračná foto. (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON– Irán je ochotný zvážiť jadrové rokovania so Spojenými štátmi, no iba ak sa budú týkať obáv z "potenciálnej militarizácie" jadrového programu a nie jeho úplného zastavenia. V nedeľu to prostredníctvom sociálnej platformy X uviedla iránska diplomatická misia pri OSN. Informuje správa agentúry AFP.