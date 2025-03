Moskva zvýšila financie na likvidáciu ropného znečistenia v Kerčskom prielive

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Finančné prostriedky použije Federálna agentúra pre námornú a riečnu dopravu (Rosmorrechflot) na nákup výložníkov zachytenej ropy v celkovej dĺžke 12 kilometrov a 30 ton biosorbentu. Moskva už predtým vyčlenila 1,5 miliardy rubľov (17 miliónov dolárov) na odstránenie ropou znečisteného piesku a obnovu postihnutých pobrežných oblastí.

Podľa ruskej Asociácie cestovných kancelárií (ATOR) je začiatkom marca počet rezervovaných zájazdov do čiernomorského letoviska Anapa na letnú sezónu o 60 – 65 percent nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Uviedol to turecký web evrimagaci.org a pripísal to ropnému znečisteniu.

Obnova pláží v letovisku Anapa

Vzhľadom na situáciu miestne úrady zvažujú obnovu 141 pláží v pobrežnom letovisku Anapa s dĺžkou 15 kilometrov a 9 pláží v okrese Temrjuk s dĺžkou 1,6 kilometra. V decembri 2024 v zlom počasí medzi pevninským Ruskom a anektovaným Krymom stroskotali prestarnuté ropné tankery Volgonefť-212 a Volgonefť-239 a ich náklad stále znečisťuje more.

Súčasťou záchranných prác bude rozrezanie trupu Volgonefť-239, aby sa uľahčila jeho likvidácia. Vrak leží na plytčine asi 80 metrov od brehu. Záchranári k nemu vytvorili sypanú hrádzu, aby bol prístupný pre pozemné stroje a zabránilo sa šíreniu ropnej škvrny.

Druhý tanker Vologonefť-212 sa rozlomil približne osem kilometrov od pobrežia. Oba prevážali približne 9200 ton ťažkého vykurovacieho oleja. Ruské ministerstvo dopravy uviedlo, že do mora uniklo približne 2 400 ton, zdroj agentúry RIA Novosti uvádza najmenej 3700 ton.

Obe lode boli staré viac ako polstoročie a neboli určené pre plavbu na mori v nepriaznivom počasí. Prezident Vladimir Putin označil incident za najvážnejšiu ekologickú katastrofu Ruska v súčasnosti.