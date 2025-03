Na tankeri i nákladnej lodi po zrážke v Severnom mori stále horí

Nákladná loď sa zrazila s tankerom (Zdroj: SITA/Denys Mezentsev via AP)

V blízkosti ústia rieky Humber sa v pondelok predpoludním zrazili kontajnerová loď Solong, plaviaca sa pod portugalskou vlajkou, a tanker MV Stena Immaculate plaviaci sa pod americkou vlajkou a prepravujúci letecké palivo.

Britská pobrežná stráž v pondelok neskoro večer zastavila pátracie operácie po tom, ako zachránila 36 členov posádky z oboch lodí."Jeden člen posádky lode Solong zostáva nezvestný. Po rozsiahlom pátraní sa ho, žiaľ, nepodarilo nájsť a pátranie bolo ukončené," uviedol veliteľ divízie pobrežnej stráže Matthew Atkinson.

Námorná spoločnosť Crowley, ktorá prevádzkuje tanker Stena Immaculate, uviedla, že loď Solong narazila do tankera, keď kotvil pri pobreží východoanglického regiónu East Yorkshire. Náraz spôsobil únik leteckého paliva a následne došlo k viacerým výbuchom.

Tanker pôsobil v rámci programu americkej vlády Tanker Security Programme. Ide o skupinu komerčných plavidiel, ktoré môžu byť v prípade potreby zmluvne poverené na prepravu paliva pre armádu.

Podľa zistených informácií nákladná loď Solong prevážala kyanid sodný, ktorý môže v kombinácii s vodou vytvoriť nebezpečný plyn. V súčasnosti však nie je jasné, či došlo k úniku tejto horľavej zlúčeniny.

Hovorca britského premiéra Keira Starmera poznamenal, že ide o "mimoriadne znepokojujúcu situáciu". Podľa britskej ministerky dopravy Heidi Alexanderovej začalo Oddelenie pre vyšetrovanie námorných nehôd predbežne skúmať okolnosti incidentu. Nehoda podľa agentúr predstavuje obrovskú environmentálnu hrozbu, a to nielen z dôvodu úniku ropných látok do Severného mora, ale aj pre možný únik nebezpečnej chemikálie.