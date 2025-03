Česká vláda navrhne zákon, ktorým chce odradiť migrantov od vstupu do ČR

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Predpokladaná zmena prináša najmä rýchlejšie vyhosťovanie nelegálne pobývajúcich cudzincov, sprísnenie kontrol pobytu žiadateľov o azyl, rozšírenie bezpečnostného a zdravotného preverovania, zrýchlenie súdnych konaní či zníženie sociálnych štandardov pre žiadateľov o azyl," priblížil Fiala. Doteraz prijaté opatrenia podľa neho fungujú, pretože počty nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Európy a tiež konkrétne do ČR klesajú. Je však podľa neho nutné robiť v oblasti ochrany hraníc viac, a práve preto chcú pravidlá v ČR sprísniť.

archívne video

Slovensko nie je priateľskou krajinou pre pašerákov migrantov: Chceme chrániť Schengen, uviedol minister Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Kto nemá v Európe čo robiť, musí ísť preč. To je úplne jednoduchý princíp, ktorý ale na tej európskej úrovni zatiaľ nedokážeme dostatočne uskutočniť. Je tu mnoho ľudí, ktorí nemajú nárok na to, aby boli v EÚ, a my ich nedokážeme dostať preč. To je zlá politika, ktorá vedie k mnohým problémom a oprávnenej nespokojnosti spoločnosti, a s tým musíme niečo robiť," podotkol Fiala s tým, že ČR je preto na európskej úrovni v skupine štátov, ktoré v tejto oblasti iniciujú ďalšie kroky.

Minister vnútra Vít Rakušan uviedol, že hlavným cieľom návrhu na sprísnenie opatrení je zefektívniť konanie o vyhostení cudzincov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú v ČR. Jedným z navrhovaných pravidiel je napríklad to, že kto už raz bol vyhostený, nebude môcť znova žiadať o azyl a snažiť sa tak vyhnúť vráteniu. Súdy by tiež na základe návrhu mali povinnosť zvážiť, či za trestnú činnosť spáchanú migrantom uložia okrem bežného trestu aj trest vyhostenia.

Navrhovatelia by tiež chceli, aby boli migranti viac preverovaní

"Máme nové celoeurópske systémy, kde sa bude vždy vo všetkých databázach podrobne preverovať, o akého človeka ide. Na území ČR tiež bude zavedený nový epidemiologický skríning pri všetkých nelegálnych migrantoch a rozšírime aj možnosť použiť informácie z mobilného telefónu cudzinca," spresnil Rakušan. Dodal, že všetky uvedené zmeny sú v súlade s medzinárodným a európskym právom. Predkladatelia návrh zatiaľ nepodali, lebo o ňom chcú rokovať aj s opozíciou. Ak by bola ochotná spolupracovať, mohlo by podľa nich ísť o spoločný návrh.