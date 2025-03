Šokujúce zábery týrania zvierat z českých fariem: Teliatka brutálne kopali a udierali päsťami do hlavy!

(Zdroj: Facebook/Zvířata nejíme)

PRAHA – Českou republikou aktuálne otriasa škandál s týraním zvierat. Spolok Zvířata nejíme zverejnil šokujúce zábery z 12 fariem, na ktorých je napríklad vidieť, ako zamestnanci kopú a bijú teľatá do hlavy a do brucha. Podľa združenia tieto farmy dodávali kravské mlieko spoločnosti Mlékárna Kunín zo skupiny Lactalis CZ.

Zamestnankyňa jedného z chovov na záberoch čerstvo narodené teľatá brutálne kopala do hlavy a brucha a bila ich päsťou. Iný zamestnanec im opakovane zašliapal hlavy do zeme, jednému z teliat stál aj niekoľko sekúnd na krku. Zábery tiež ukazujú, ako zamestnanci mlátia kravy do hlavy, bodajú ich rúrou do brucha a používajú elektrický poháňač na chrbát kravy, ktorá nemôže chodiť.

Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy

"Mliekarenský priemysel sa schováva za ľúbostné heslá ako 'S prírodou si rozumieme' (čo je slogan mliekarne Kunín), ale realita je plná hrôzy a zúfalstva pre zvieratá. Kým verejnosť šokujú odhalené zábery, každý nákup mliečnych výrobkov tento nekonečný cyklus krutosti udržiava v chode," povedala členka spolku Zvířata nejíme Monika Havlová.

Aktivisti spoločne so spolkom Hlas Zvierat v tlačovej správe uviedli, že nahlásili niekoľko prípadov krajským veterinárnym správam. Súd podľa nich uložil žene, ktorá kopala a bila teľatá, pokutu 36-tisíc korún. "Za takúto brutalitu by mala byť vyvodená oveľa tvrdšia zodpovednosť - nielen pokuta, ale skutočný trest. Navyše táto žena môže aj naďalej pracovať so zvieratami," uviedla za spolok Veronika Pechová.

Konateľka spoločnosti Agrosumak, ktorej patria dve z fariem, povedala, že dvoch ľudí podnik okamžite prepustil, zástupcovia ďalších fariem si myslia, že sa ich uvedené konanie netýkalo. Skupina Lactalis vo vyjadrení správanie zamestnancov na dodávateľských farmách ostro odsúdila. Štátna veterinárna správa na farmách uskutoční kontroly, na niektorých už zistila porušenie zákona.

Podľa mliekarenského zväzu kampaň poškodzuje české mliekarne a je manipulatívna

Podľa mliekarenského zväzu je kampaň aktivistom zameraná na odmietanie mliečnych výrobkov v živočíšnej výrobe a poškodzuje české mliekarne. "Zverejňované zábery nie sú aktuálne a boli obstarávané v období aj viac rokov a pre túto štvavú kampaň manipulačne zostrihané. Samozrejme aj tak ich hodnotíme ako hrozné a absolútne neprijateľné," uviedol predseda Českomoravského zväzu mliekarenského Jiří Kopáček.

Kopáček uviedol, že welfare (životná pohoda) dojníc v ČR je jeden z najlepších v Európe, rovnako ako kvalita českého mlieka. "O to viac nás poškodzujú tieto ojedinelé excesy, ktoré sú úplne trestuhodné. Žiadame o ich prešetrenie a potrestanie dotknutých osôb aj konkrétnych podnikov, vrátane zastavenia dotačných podpory," uviedol.

Minister pôdohospodárstva Marek Výborný už skôr v reakcii na zábery týrania odvysielané Českou televíziou nariadil v ČR mimoriadne kontroly chovov, ktoré veterinári začali 24. februára a potrvajú tri týždne. Mali by pri nich skontrolovať až 80 chovov, zamerajú sa na veľké chovy s dojnicami a teľatami.

Vyhodnotenie kontrol by malo byť hotové ku koncu marca, na základe výsledkov bude Výborný so správou ďalej postupovať, minister údajne nemá problém s prísnejšími sankciami.