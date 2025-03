Celebrity po NECHUTNOM VIDEU z českých fariem: Spojili sa proti známej mliekarni... CHCEME TREST!

(Zdroj: koláž Topky.sk)

PRAHA - V uplynulých dňoch internetom obletelo video spolku Zvířata nejíme, ktoré obsahuje zábery z 12 českých fariem, ktoré dodávajú kravské mlieko spoločnosti Mlékarna Kunín. A mnohí ho nedokázali dopozerať do konca - zachytáva totiž brutálne týranie zvierat. České a slovenské známe tváre sa preto rozhodli vyjadriť jasný postoj, a to nielen voči externému dodávateľovi, ale aj mliekarni... Jej výrobky bojkotujú a pre kompetentných žiadajú tvrdý trest!

Video z českých fariem otriaslo spoločnosťou. Na jednom zo záberov zamestnankyňa brutálne kope do hlavy a brucha a bije päsťami čerstvo narodené teľatá. Iný zamestnanec im opakovania zašliapal hlavy do zeme, jednému z teliat stál aj niekoľko sekúnd na krku. Zábery tiež ukazujú, ako zamestnanci mlátia kravy do hlavy, bodajú ich rúrou do brucha a používajú elektrický poháňač na chrbát kravy, ktorá nemôže chodiť.

Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy

Spolok Hlas zvierat nahlásil niekoľko prípadov krajským veterinárnym správam. Súd podľa nich uložil žene, ktorá kopala a bila teľatá, pokutu 36-tisíc českých korún. „My sme vtedy po zhliadnutí videa, ktoré nám poskytla krajská veterinárna správa, okamžite zakročili. So ženou, ktorá do teľat kopala, aj s druhou, ktorí jej počíňanie sledovala, bez toho, aby zasiahla, či ju nahlásila, sme okamžite rozviazali pracovný pomer. Nie je v žiadnom prípade možné, aby sa niekto k zvieratám správal týmto spôsobom. Takéto správanie je absolútne nezlúčiteľné s morálnym kódexom, a to ako mojím, tak celej našej firmy,“ vyjadril sa pre iDnes.cz Petr Ficbauer, riaditeľ živočíšnej výroby suchdolskej spoločnosti Agrosumak.

A stanovisko zaujala aj známa mliekareň. „Ostro osudzujeme správanie zamestnancov zmieňovaných dodávateľských fariem. Celý incident podľa našich informácií už prešetrila Štátna veterinárna správa a podnikla ďalšie kroky. Podľa informácií, ktoré máme aktuálne k dispozícii, bol s dotknutými zemestnancami fariem ukončený pracovný pomer,“ znie oficiálne stanovisko Mliekarne Kunín s tým, že žiada okamžitú inštaláciu kamerového systému do všetkých chovov, ktoré zaručia dohľad nad pracovníkmi externých firiem.

To však mnohým nestačí. Do škandálu sa vložili viaceré české a slovenské známe tváre a rozhodli sa vec nenechať len tak. „Dúfam, že tieto osoby budú náležite potrestané a že ponesú za svoje činy zodpovednosť. Rovnako tak by mala niesť zodpovednosť aj spoločnosť Mliekareň Kunín, na ktorej farme sa toto všetko odohralo. Pokiaľ ich systém umožňuje, aby sa tam so zvieratami takto zaobchádzalo, nemali by od nich ľudia kupovať už vôbec nič,“ znie časť z dlhého vyjadrenia Simony Krainovej.

A práve ona zburcovala ďalšie celebrity, ktoré sa za týrané zvieratá rozhodli bojovať tiež. Pod vyjadrením spomínanej mliekarne, sa vyjadrila napríklad slovenská influencerka Klaudia Rusnák. „Ostro odszudzujeme? Prosím? Mali by ísť všetci do basy za organizovaný zločin! Po narodení nechať tela spadnúť na betón a ťahať ho po ňom? Fuj! Je mi zle. Dúfam, že váš biznis skrachuje a karma vás dobehne. Je mi neuveriteľne mdlo, že takéto niečo sa vôbec môže diať. Prepúšťanie nestačí. Chcem trest,“ napísala na rovinu Klaudia.

A pridala sa aj moderátorka Kateřina Klinderová alias Kundosaki, ktorú diváci môžu poznať z reality šou Survivor. „Tie zábery ma budia niekoľkokrát za noc a ešte dlho to, myslím, z hlavy nevymažem. Ako je vôbec možné, že sa toto niekedy dialo. Na to nie je odpoveď, ani krízový manažment, je to neodpustiteľná odpornosť. Hoci nemám jediný dôvod, ani štipku empatie pre pochopenie, aj keby som sa tisíckrát snažila vo vašich radcoch vidieť odpustenie, toto s vami budem mať spojené navždy. Nedokážem už nikdy s čistým svedomím kúpiť jediný produkt. Dotyčným by som priala úplne rovnaké zaobchádzanie a verím, že sa v pokoji po vonku už nikdy neprejdú,“ vyjadrila sa.

K bojkotu mliečnych výrobkov od tejto mliekarne sa pridal aj herec a spevák Václav Noid Bárta. „Prestávame kupovať výrobky z Kunína. Ďakujem Simona Krainová za upozornenie.“ Ale aj prominentná slovenská kaderníčka Soňa Mihaličková: „Ak ste ešte nepostrehli kauzu tejto mliekarne, tak si pozrite profil Simony Krainovej, aký odporný prístup majú k zvieratkam. Je mi z toho veľmi ťažko a priznám sa, že som niektoré zábery ani nemohla dopozerať! Fuj, akí zlí vedia byť ľudia! Verím, že po prečítaní a zistení už nikto nebude od nich nič kupovať!“

Či slovenská topmodelka Saša Gachulincová. „Sú tam kamery, ľudia z firmy (či už z tej alebo onej) o tom vedeli/vedia a neobjednali psychiatra?! Nezakročili?! Veď do frasa, to sú živé bytosti tie zvieratá. Čo vám už všetkým dr*e na hlavu?! Psychiatra pre všetkých, na lieky, elektrošoky a do basy! Ale nie len ľudia, čo sú na videu, ale aj ľudia, čo o tom vedeli a nič neurobili. Však takto nezaobchádzajú ani s vrahmi v base. Keď ťa robota nebaví a nechceš ju robiť, tak ju nerob! Ale nekop do nevinných zvierat, vďaka ktorým máš robotu!“ rozzúrila sa a veľmi krátko, no jasne sa vyjadrila aj Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová: „Nikdy v živote od vás nekúpim nič!“

Na sociálnej sieti Instagram dokonca vznikol špeciálny profil, ktorý založila advokátka Karolina Besser a mapuje v ňom celú kauzu. „Včera sme s kolegami vyhotovili a odoslali dokopy 24 žiadostí o informácie na základe zákona č. 106/1999 sb. Každá žiadosť bola zostavená s ohľadom na požadované informácie, vždy v závislosti na príslušnom orgáne,“ píše sa na profile s tým, že okrem iných oslovili Štátnu veterinárnu správu, Ministerstvo poľnohospodárstva, Ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, ale aj Policajné prezídium či dvanásť obcí.

„Veľmi si ceníme všetkých, ktorým nie je osud týraných zvierať ľahostajný. V tejto chvíli sme už podnikli všetky dostupné právne kroky,“ dodala advokátka, ktorá profil spravuje.