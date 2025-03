Európske krajiny vyhlásili, že Hamas nesmie zohrávať žiadnu úlohu v Pásme Gaze: Trump hnutiu adresoval poslednú výzvu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Abdel Kareem Hana)

NEW YORK - Palestínske militantné hnutie Hamas nesmie zohrávať žiadnu úlohu v Pásme Gazy, uviedla v stredu skupina európskych krajín po zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) o budúcnosti palestínskeho územia. Informujeme podľa správy agentúry AFP.

Predstavitelia rokovali o egyptskom pláne na obnovu vojnou zničeného Pásma Gazy, ktorý v utorok prijali arabské krajiny na summite Ligy arabských štátov (LAŠ) v Káhire. Egyptský návrh je alternatívou k plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by mali USA prevziať kontrolu nad palestínskou enklávou a tamojší obyvatelia by sa mali presťahovať do okolitých krajín.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

V súčasnosti je v Gaze prímerie

V Pásme Gazy stále vládne Hamas, hoci územie tejto enklávy je zničené po viac ako 15-mesiacoch vojny Hamasu s Izraelom. V súčasnosti je v Gaze prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára. Jeho prvá fáza však počas uplynulého víkendu skončila a strany sa dosiaľ nedohodli na jej pokračovaní či prípadom posune do druhej fázy.

Zástupca stáleho predstaviteľa Francúzska pri OSN Jay Dharmadhikari, ktorý hovoril v mene Francúzska, Británie, Dánska, Grécka a Slovinska, povedal, že konečný plán by nemal dovoliť Hamasu pokračovať vo vláde v Gaze. Zároveň by podľa jeho slov nemal dovoliť vysídlenie Palestínčanov žijúcich na tomto území.

Izrael oznámil pozastavenie prísunu pomoci

"Je nám jasné, že akýkoľvek plán nesmie obsahovať žiadnu úlohu pre Hamas, musí zaistiť bezpečnosť Izraela a nesmie vyhnať Palestínčanov z Gazy," povedal francúzsky diplomat. Spomínaný plán by podľa neho mal tiež podporovať jednotu Západného brehu Jordánu a Gazy pod mandátom Palestínskej samosprávy. Lídri arabských krajín v záverečnom vyhlásení utorkového summitu vyzvali na zjednotenie Palestínčanov v rámci Organizácie za oslobodenie Palestíny (PLO), ktorá nezahŕňa Hamas.

Európske krajiny sú pripravené podporiť a ďalej rozvíjať tieto plány, vyhlásil Dharmadhikari. Francúzsky predstaviteľ zároveň vyzval Izrael, aby okamžite umožnil prísun humanitárne pomoci do Pásma Gazy. Izrael oznámil v nedeľu ráno pozastavenie prísunu pomoci po tom, čo Hamas odmietol americký návrh na predĺženie prvej fázy prímeria. Palestínske hnutie požaduje prechod do druhej fázy tohto prímeria, ktorá by znamenala koniec vojny.

Trump adresoval Hamasu poslednú výzvu na prepustenie všetkých rukojemníkov

Americký prezident Donald Trump adresoval v stredu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas "posledné varovanie". Hamas v ňom vyzval, aby prepustil všetkých zvyšných rukojemníkov, ktorých ešte zadržiava v Pásme Gazy a zároveň sa z tohto územia stiahol. Trump to napísal v príspevku na svojej platforme Truth Social krátko po tom, ako sa v Bielom dome stretol s ôsmimi už prepustenými rukojemníkmi Hamasu, informujeme podľa správ agentúr AP a AFP.

"Prepusťte všetkých rukojemníkov hneď teraz, nie neskôr, a okamžite vráťte všetky mŕtve telá ľudí, ktorých ste zavraždili, inak je to váš KONIEC," napísal Trump v príspevku adresovanému Hamasu. "Len chorí a zvrátení ľudia si nechávajú telá a vy ste chorí a zvrátení!" pokračoval. Americký prezident ďalej tiež napísal, že nijaký člen Hamasu nebude v bezpečí, ak tieto jeho slová neposlúchne a dodal, že Izraelu posiela všetko potrebné na to, aby "dokončil svoju prácu". Hamas zároveň svojím "posledným varovaním" vyzval, aby z Gazy odišiel teraz, keď má ešte šancu.

Biely dom potvrdil, že Spojené štáty priamo rokujú s Hamasom

Podobný apel ako Hamasu adresoval Trump čo sa týka rukojemníkov aj obyvateľom Gazy. "Ľuďom v Gaze: Čaká vás krásna budúcnosť, ale nie ak budete zadržiavať rukojemníkov. Ak budete, ste MŔTVI! Urobte MÚDRE rozhodnutie. PREPUSŤTE RUKOJEMNÍKOV TERAZ, INAK VÁS NESKÔR ČAKÁ PEKLO!" dodal Trump na záver svojho príspevku. Prezident USA sa takto vyjadril len niekoľko hodín po tom, ako Biely dom potvrdil, že Spojené štáty priamo rokujú s Hamasom. Viaceré médiá na čele s portálom Axios už predtým informovali, že americkí predstavitelia so zástupcami Hamasu vyjednávajú o prepustení amerických rukojemníkov, ktorých militanti zadržiavajú v Pásme Gazy.

Hamas v Gaze naďalej zadržiava približne 59 rukojemníkov, ktorých spolu s ďalšími zhruba 200 ľuďmi uniesol v októbri 2023 pri teroristickom útoku na Izrael. Z 59 rukojemníkov je podľa izraelských úradov 35 po smrti a 22 nažive. Stav zvyšných dvoch je neznámy. AFP uvádza, že medzi zvyšnými rukojemníkmi je aj päť Američanov, z ktorých v prípade štyroch už bolo potvrdené úmrtie, zatiaľ čo piaty je pravdepodobne stále nažive.