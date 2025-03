Krajiny Európskej únie sa zhodli na postupnom spúšťaní systému vstupu/výstupu na hraniciach

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Informačný systém EES bude digitálne zaznamenávať vstupy a výstupy, údaje z cestovného pasu, odtlačky prstov a podobizne tváre občanov krajín mimo EÚ, ktorí cestujú na krátkodobý pobyt do členského štátu Únie. Nahradiť by mal tradičné fyzické pečiatkovanie pasov. Dohoda, ktorú dosiahli ministri vnútra členských krajín, pripravuje pôdu pre pravdepodobný začiatok prevádzky systému na jeseň, hoci pevný dátum nebol stanovený.

archívne video

Uzatvorený hraničný most medzi obcami Brodské a Lanžhot (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Postupné zavádzanie sa v pôvodných právnych predpisoch EÚ nepredpokladalo. Po stretnutí v novembri však bol takýto návrh predložený ako nádejná alternatíva na prelomenie zdĺhavej patovej situácie a zavedenie dlho očakávaného systému, uviedla webová stránka televízie Euronews. Poľsko ako predsedajúca krajina v Rade EÚ povedie rokovania s Európskym parlamentom o konečnej dohode o zmenenom a doplnenom právnom predpise.

Všetky vstupy do schengenského priestoru sa budú zaznamenávať

Členské štáty tak budú mať dve možnosti: spustiť nový systém naraz alebo ho spustiť v niekoľkých fázach počas šesťmesačného prechodného obdobia. Na konci prechodného obdobia by sa všetky registrácie na hraničných priechodoch mali vykonávať v rámci systému EES. Systém "poskytne útvarom členských štátov úplne nové nástroje na kontrolu toho, kto vstupuje do schengenského priestoru a vystupuje z neho (...) Ide o absolútne zásadnú vec," uviedol poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak.

Po uvedení systému do prevádzky budú musieť návštevníci pri príchode predložiť svoje pasy a zároveň si dať odfotografovať tvár a elektronicky naskenovať odtlačky prstov. Všetky vstupy do schengenského priestoru bez pasov a výstupy z neho sa budú zaznamenávať. Do systému sa zapoja všetky členské štáty okrem Cypru a Írska a štyri pridružené krajiny schengenu - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Cestovné pasy na Cypre a v Írsku sa budú naďalej fyzicky označovať pečiatkami.