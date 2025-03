AKTUÁLNE Dráma v Nemecku! Auto malo vraziť do davu ľudí, hlásia obete

(Zdroj: SITA/René Priebe/dpa via AP)

BERLÍN - V Mannheime na západe Nemecka vrazilo dnes podľa nemeckých médií auto do davu ľudí, na mieste je podľa očitých svedkov niekoľko zranených. Miestna polícia potvrdila len to, že vykonáva v centre mesta rozsiahly zásah, na mieste sú aj záchranári. Podľa bulvárneho listu Bild polícia vodiča vozidla zadržala. Či vrazil do ľudí úmyselne, alebo išlo o nehodu, nie je zatiaľ jasné.