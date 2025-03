Nemecko vyzvalo Izrael, aby neblokoval humanitárnu pomoc pre Pásmo Gazy

Zničená časť Pásma Gazy (Zdroj: SITA/AP Photo/Jehad Alshrafi)

BERLÍN - Nemecko v pondelok vyzvalo Izrael, aby "okamžite" prestal brániť prísunu humanitárnej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy. Jeruzalem zrušenie nedeľňajšieho zákazu podmienil prijatím amerického návrh na dočasné predĺženie prímeria militantnou skupinou Hamas a prepustením izraelských rukojemníkov. Informuje o tom agentúra AFP.

"Neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy musí byť vždy zaručený," uviedol hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Sebastian Fischer. "Poskytnutie alebo zamietnutie humanitárneho prístupu nie je legitímnym prostriedkom nátlaku pri rokovaniach," dodal.

archívne video

Slovenská republika ponúkla vládnu letku na prevoz zranených osôb z Pásma Gazy, oznámil prezident Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Rozhodnutie Izraela o pozastavení prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy je reakciou na oznámenie hnutia Hamas. Odmietlo akceptovať americký návrh na predĺženie prímeria cez židovský sviatok pesach a moslimský pôstny mesiac ramadán a prepustenie ďalších izraelských rukojemníkov, doplnil spravodajský web The Times of Israel (TOI).

Teroristické skupiny v Pásme Gazy zadržiavajú ešte 59 izraelských rukojemníkov vrátane najmenej 35 mŕtvych tiel.