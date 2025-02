Nemecký vládny program podporujúci návrat do Sýrie využilo zatiaľ len 40 ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Leo Correa)

BERLÍN - Dovedna len 40 Sýrčanov využilo od zhruba polovice januára do polovice februára nový program nemeckej vlády na podporu dobrovoľných návratov do vlasti. Oznámilo to v piatok nemecké ministerstvo vnútra, informovala agentúra DPA.