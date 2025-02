Podvodníčka v bare striehla na súcitných chlapcov: Po objatí jedného z nich mu začala rozopínať ... RÁZNA reakcia!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

O nevídanom prípade informoval český portál tydenikpolicie.cz. "Dvadsaťtriročný mladík vyrazil so svojím kamarátom v nedeľu (23. februára, pozn. red.) popoludní do jedného z brnenských barov, kde popíjali. V tom prišla chvíľa, kedy musel navštíviť toalety, čo nie je nič nenormálne. Čo ale nebolo úplne normálne sa udialo po tom, čo vyšiel. Pri toaletách sa stretol s dievčaťom, ktoré vyzeralo veľmi smutne. Tá ho oslovila so žiadosťou o objatie," zadefinovali počiatok celého prípadu.

Zúfalo vyzerajúce dievča chcela prekabátiť mladíka

"Keďže vyzerala naozaj nešťastne, rozhodol sa jej vyhovieť. Slečna sa na muža zavesila a počas objímania mu rozopínala silnú zlatú retiazku na krku v hodnote štyridsaťtisíc korún (1 603 eur, pozn. red.)," skonštatovala polícia.

Mladík bol síce pod vplyvom alkoholu, no napriek tomu začal konať a jej akciu zaregistroval včas. Keď jej povedal, aby mu retiazku vrátila, tá zo smútku prešla do drzosti a odvetila, že mu ju nevráti. Ba naopak sa spýtala akú má hodnotu a či chce, že mu retiazku predá. "Potom sa otočila a aj so šperkom odišla k baru, kde na ňu čakali jej kamaráti, s ktorými odišla von. Na miesto prišla policajná hliadka, keď ju dievča zaregistrovalo, prišla k mladíkovi a retiazku mu vrátila so slovami: „Tu ju máš a nechaj si ju"," popísala vývoj prípadu polícia.