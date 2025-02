Obrovský ťahač so 165 tonami sa takmer zrútil do rieky: Zásah na moste, hrozila TRAGÉDIA nevídaných rozmerov!

Nehoda kamióna na moste vo Francúzsku spôsobila obrovské obavy. (Zdroj: gettyimages.com)

JARVILLE - Na konci februára sa v obci Jarville vo Francúzsku takmer stala veľká tragédia so značnými dôsledkami na životné prostredie. Obrovský ťahač prevážal náklad o hmotnosti viac ako 160 ton a takmer celý skončil v rieke. Je zázrak, že zábradlie mosta, na ktorom k incidentu prišlo, tento ťažký nápor vydržalo a celý stroj sa podarilo dostať opäť na kolesá.

Na incident upozornil francúzsky portál Estrepublicain. Podľa ich informácií išlo o veľmi výnimočný ťahač s dĺžkou 30 metrov, šírkou 6,5 metra a výškou 7,5 metra s celkovou hmotnosťou 165 ton.

Nehoda sa stala na tom najhoršom mieste

Vodičovi sa však zrejme ani v najhorších snoch nezdalo, že by sa so strojom mohol prevrátiť práve na moste nad riekou. Žiaľ, presne to sa stalo a na pondelkovej ceste z Great Nancy počas 25. februára. Celý stroj sa svojou váhou preklopil na ľavú stranu. Enormnú záťaž vozidla tak držalo len obyčajné zábradlie mosta.

Išlo o prepravu kotla určeného pre spoločnosť Novacarb v Laneuveville-devant-Nancy spoločnosťou Wack z Rohrbach-lès-Bitche. Pri prechode cez most Gabriel-Fauré v obci Jarville sa náklad zasekol.

🇫🇷 Ke včerejší události ve Francii: Nadměrná souprava může most blokovat klidně až do dalšího týdne: Částečně... Posted by Nákladní automobily a užitková technika on Monday, February 24, 2025

Prípadu sa na sociálnej sieti Facebook venovala aj česká stránka Nákladní automobily a užitková technika. Vodič podľa ich informácií z kabiny včas vyskočil, no skončil hospitalizovaný so zranením hlavy. "Vodič má päť stehov, je v šoku, ale v poriadku. Bol prepustený do domáceho liečenia," uviedla stránka.

Záchrana za asistencie špeciálnych strojov zo zahraničia

Na záchranu stroja museli privolať pomoc so špeciálnym autožeriavom s nosnosťou 1200 ton. Alternatívou boli aj dva autožeriavy s nosnosťou 700 ton. "Francúzsko ale takými autožeriavmi nedisponuje, a tak museli byť dodané zo zahraničia," uviedla stránka s tým, že za volantom sedel len 22-ročný vodič, ktorý sa zranil pri spomínanom výskoku z kabíny. Je mimo ohrozenia života.