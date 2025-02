Desivé varovanie tajných služieb: Len žiadne prímerie s Ruskom! Mohlo by sa stať niečo strašné

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

RIGA - Lotyšská tajná služba bije na poplach: prímerie v ukrajinskej vojne by mohlo Moskve poskytnúť čas na opätovné vybudovanie svojej oslabenej armády. Ak by Rusko túto prestávku využilo, mohlo by sa už o pár rokov stať vážnou hrozbou pre členské štáty NATO, informuje „Politico“. Okrem toho sa vraj Vladimir Putin podľa odhalení zahraničnej spravodajskej služby v Estónsku už pripravuje na novú vojnu s NATO.