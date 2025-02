Diplomatická vojna pokračuje! Blanár obvinil českú ministerku zo zasahovania do slovenských záležitostí

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

PRAHA - Ako príklad zasahovania do vnútorných záležitostí Slovenska vymenoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vyjadrenie českej ministerky obrany Jany Černochovej (ODS) k zákonu o slovenskej televízii. Bolo podľa neho za čiarou, povedal v Prahe na tlačovej konferencii po rokovaní so svojím českým náprotivkom Jánom Lipavským (nestr. ). Slovenský premiér Robert Fico na začiatku februára opäť obvinil ČR z toho, že jej politici a médiá zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Premiér Petr Fiala (ODS) a Lipavský vtedy jeho tvrdenia odmietli.

Aktivity Ministerstva zahraničných vecí v roku 2024 zodpovedajú tomu, čo sme si naplánovali, uviedol Blanár

Blanár ako príklad uviedol vyjadrenie Černochovej v situácii, keď nová vláda a parlament, ktorý vzišiel z minuloročných volieb na Slovensku, menil zákon o slovenskej televízii. "A pani Černochová to komentovala takým spôsobom, že či prejde tento zákon o slovenskej televízii, tak to bude vlastne propagandistický nástroj, parafrázujem, Roberta Fica pre robenie politiky na Slovensku," povedal Blanár. Bolo to podľa neho za čiarou. "My tiež nekomentujeme a nebudeme komentovať zákony, ktoré prijíma Česká republika," dodal. Vyjadrenia Černochovej ČTK zháňa.

Jan Lipavský

Lipavský sa na tlačovej konferencii Černochovej zastal. "Bola to ona, ktorá nedávno predniesla výrok 'Slováci boli vždy najlepší spojenci'," povedal. Spomenul tiež obrannú spoluprácu medzi oboma krajinami. Česká vláda vlani v marci prerušila česko-slovenské medzivládne konzultácie kvôli rozdielnym názorom na kľúčové témy zahraničnej politiky. Fiala predtým povedal, že na obnovenie konzultácií nie sú ani podmienky, ani dôvod. Príčinou sú terajšie zahraničnopolitické aktivity slovenskej vlády na čele s Ficom, napríklad jeho nedávne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Lipavský dnes povedal, že v tejto chvíli nemá informácie, že by sa medzivládne rokovania pripravovali.

"V Česku máme slobodu slova, čiže, každý môže vyjadrovať svoje rôzne názory, hodnotenia. Úplne rovnako sa vyjadrujeme na adresu USA, Nemecka," vyhlásil lipavský v reakcii na vyjadrenia slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko sa podľa neho stáva súčasťou predvolebnej kampane a je zneužívané českými politikmi. Podľa Lipavského je potrebné mať určitú mieru nadhľadu, ak sa to objavuje od ľudí, ktorí nie sú súčasťou vlády a nereprezentujú vládnu politiku. "Verím, že sme dnes jasne demonštrovali na celom rade otázok praktickej spolupráce, že skutočne na vzťahu medzi Českom a Slovenskom pracujeme, tak sa tým nenechajme znervózňovať," dodal.