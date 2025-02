Blánárovo medzinárodné faux pas: Za výrok o STVR sa musel ospravedlniť českej ministerke, vraj si ju pomýlil!

Blanár sa musel Černochovej ospravedlniť. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Blanár spôsobil medzinárodný rozruch v momente, keď ako príklad "českého zasahovania do vnútorných záležitostí Slovenska" vymenoval vyjadrenie českej ministerky obrany Jany Černochovej (ODS) k zákonu o STVR. Bolo to podľa neho za čiarou, čo vyhlásil aj v Prahe na tlačovej konferencii po rokovaní so svojím českým náprotivkom Jánom Lipavským (nestr. ).

Už premiér hovoril v podobnom duchu

O údajnom českom zasahovaní do domácich záležitostí už skôr hovoril premiér Robert Fico na začiatku februára, keď Českú republiku obvinil z tohto údajného prehrešku. Premiér Petr Fiala (ODS) a Lipavský vtedy jeho tvrdenia odmietli.

"A pani Černochová to komentovala takým spôsobom, že či prejde tento zákon o slovenskej televízii, tak to bude vlastne propagandistický nástroj, parafrázujem, Roberta Fica pre robenie politiky na Slovensku," povedal Blanár. Bolo to podľa neho za čiarou. "My tiež nekomentujeme a nebudeme komentovať zákony, ktoré prijíma Česká republika," doplnil Blanár.

Ukážte mi, kedy som povedala tento výrok, reagovala česká ministerka na Blanára

Česká ministerka obrany Jana Černochová sa neskôr vyjadrila, že chce vidieť výrok, za ktorý ju v Prahe kritizoval Blanár. Ak ho nenájde, od šéfa slovenskej diplomacie žiada ospravedlnenie. "Je veľmi neprofesionálne a hlúpe, keď sa najvyšší predstaviteľ diplomacie, v tomto prípade minister zahraničných vecí Slovenska, pustí do osočovania kohokoľvek s odvolaním sa na výrok, ktorý daná osoba nikdy nepovedala," uviedla pre českú tlačovú agentúru ČTK Černochová. "Žiadam preto pána ministra, nech oznámi, kde som výrok predniesla, alebo nech sa ospravedlní," uzavrela.

Blanár si uznal chybu, pomýlil si osobu

Minsiter Blanár si nakoniec svoj omyl priznal a českej ministerke obrany Černochovej sa ospravedlnil. Ukázalo sa totiž, že Blanár si ju evidentne pomýlil s predsedníčkou českej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou.

Slovenský minister ešte v utorkovom rozhovore pre Český rozhlas Radiožurnál v reakcii na žiadosť Černochovej o ospravedlnenie zopakoval, že výrok predniesla. "Vychádzam z toho, čo mám v podkladoch, a to vyjadrenie jednoducho zaznelo," vyhlásil v éteri Blanár, no nespresnil konkrétnosti.

Ospravedlnil sa cez známy český portál

Nakoniec toto ospravedlnenie Černochovej "odovzdal" cez český portál Blesk. "Ja sa chcem pri tejto príležitosti, pán redaktor, ospravedlniť pani ministerke obrany Černochovej, pretože som si pomýlil meno. Keď sa ma dnes pýtal jeden z vašich kolegov na tlačovej konferencii, či by som mohol uviesť nejaký príklad, ja som sa tomu bránil, ale uviedol som príklad pani Markéty Pekarovej, ktorá komentovala zmenu nášho zákona o STVR. A preto sa chcem pri tejto príležitosti ospravedlniť pani ministerke obrany Černochovej, pretože som si poplietol mená," uviedol Blanár.