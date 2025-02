Mexická prezidentka hrozí žalobou Google, ak na mapy nevráti pôvodný názov zálivu

Claudia Sheinbaumová (Zdroj: SITA/AP Photo/Eduardo Verdugo)

MEXIKO - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová dnes pohrozila žalobou americkej internetovej spoločnosti Google, ak na svojich mapách bude naďalej uvádzať názov Americký záliv. Vodná plocha medzi Floridou a polostrovom Yucatán niesla na všetkých mapách názov Mexický záliv do chvíle, kým ju v januári americký prezident Donald Trump premenoval. Podľa Sheinbaumovej napísalo Mexiko firme dva listy a ak sa nedočká uspokojivej odpovede, obráti sa na súdy, informovala agentúra AFP.

"Počkáme si na odpoveď od Googlu, a ak nebude, podnikneme právne kroky," povedala dnes prezidentka novinárom k žiadosti o navrátenie pôvodného názvu. Podľa prezidentky sa Trumpov príkaz netýka tej časti zálivu, ktorá patrí k územiu Mexika.

archívne video

Mexický kajakár čistí plávajúce záhrady (Zdroj: Profimedia)

Trump hovoril o zámere premenovať záliv už začiatkom januára, ešte pred svojou inauguráciou. Prvý deň vo funkcii 20. januára potom podpísal dekrét, ktorým krok stvrdil. Ďalším výnosom potom vyhlásil 9. február Za Deň Amerického zálivu.

Google na svojich mapách premenoval záliv o deň neskôr, a to pre užívateľov v Spojených štátoch. Dôvodom na to bol podľa spoločnosti zanesenie nového názvu do americkej databázy zemepisných názvov. Ľudia v Mexiku naďalej na mapách Google vidia iba názov Mexický záliv, pre užívateľov v ostatných krajinách sveta sú viditeľné oba názvy.

Sheinbaumová v súvislosti so sporom už skôr v nadstávke navrhla premenovať Spojené štáty na "Mexickú Ameriku" s odvolaním sa na mapu zo 17. storočia, na ktorej je pod týmto názvom zobrazená veľká časť severoamerického regiónu. Podľa Mexika je tiež názov zálivu starší ako samotné USA.