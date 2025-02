Macron pred schôdzkou európskych lídrov v Paríži telefonoval s Trumpom

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. (Zdroj: TASR/Ludovic Marin, Pool Photo)

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron tesne pred začiatkom dnešnej schôdzky lídrov veľkých európskych krajín okolo situácie na Ukrajine telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na Macronovu kanceláriu o tom informovali tlačové agentúry. K obsahu telefonátu Elysejský palác bližšie informácie nezverejnil.

Začiatok schôdzky v Paríži bol stanovený na 16.00 h SEČ. Po rokovaní bolo na 18.00 h SEČ avizované vyhlásenie nemeckého kancelára Olafa Scholza.

archívne video

Ukrajina pokračuje v ničení nepriateľa a jeho rezerv (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Schôdzku v Paríži zvolal Macron po tom, ako Trumpov osobitný vyslanec pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg šokoval európskych lídrov vyhlásením, že Európa nebude mať miesto pri rokovacom stole pre rozhovory o ukončení rusko-ukrajinskej vojny. Kellogg dodal, že Ukrajina sa bude na rokovaniach zúčastňovať a že Európa bude konzultovaná.

Pozvaní na stretnutie boli šéfovia vlád Británie, Nemecka, Poľska, Talianska, Španielska, Holandska a Dánska, ako aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa a generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte.