Rýchla reakcia na Trumpa! Európa pracuje na pláne pre Ukrajinu: V hre je aj nasadenie vojakov týchto armád

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer uviedol, že je pripravený vyslať na Ukrajinu britských vojakov, ak to bude potrebné. Napísal to v článku pre denník The Telegraph. Podobne sa vyjadrilo Švédsko, ktoré vyslanie svojich vojakov po nastolení mieru "nevylučuje". Aj Nemecko je pripravené podieľať sa na prípadnej mierovej misii. Naopak poľský premiér Donald Tusk zopakoval, že jeho krajina svojich vojakov na Ukrajinu nepošle.