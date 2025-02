MIMORIADNE Veľké stretnutie vybraných lídrov Európy k mieru na Ukrajine OSTRO kritizuje Slovensko aj Maďarsko

Robert Fico (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

V metropole Francúzska sa dnes stretnú predstavitelia veľkých európskych krajín a lídri EÚ, aby rokovali o situácii okolo Ukrajiny po tom, čo americká administratíva dala najavo, že chystá rokovania o prímerí priamo s Ruskom bez účasti Európanov. Schôdzku zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron a zúčastnia sa jej šéfovia vlád Británie, Nemecka, Poľska, Talianska, Španielska, Holandska a Dánska. Prítomní budú aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa a generálny tajomník NATO Mark Rutte.

Úrad vlády SR v tejto súvislosti informoval, že Robert Fico kvôli stretnutiu telefonoval s Antóniom Costom, aby sa ho opýtal, prečo predseda Európskej rady ako najvýznamnejšieho orgánu EÚ prijal pozvanie na stretnutie siedmich členských štátov EÚ a Veľkej Británie v Paríži, ktoré sa má zaoberať otázkou účasti cudzích vojsk na území Ukrajiny ako bezpečnostnej garancie pre Ukrajinu po ukončení vojnového konfliktu a odmietnutí členstva tejto krajiny v NATO. Slovenský premiér považuje účasť najvyšších predstaviteľov EÚ vrátane predsedníčky Komisie bez akéhokoľvek mandátu na stretnutí v Paríži za udalosť, ktorá nenapomáha dôvere vo vnútri EÚ.

EÚ podľa Fica nemá oprávnenie prijímať rozhodnutia o účasti cudzích vojsk na území iného štátu. Toto je možné len na báze rozhodnutia prijatého v príslušných orgánoch OSN alebo na základe bilaterálnych dohôd Ukrajiny s jednotlivými krajinami ochotnými vyslať na jej územie svoje vojská. Fico preto bez akýchkoľvek námietok rešpektuje stretnutie štátov pripravených poslať na Ukrajinu svoje vojská. Ide však podľa neho o tému, s ktorou nemá EÚ nič spoločné a ani by sa k tejto téme nemala hlásiť.

Úrad vlády tiež uviedol, že Fico opakovane zdôraznil svoje postoje. „Po prvé, že nikdy nebude súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. Tento jeho postoj je dlhodobý a konzistentný. Po druhé, Slovensko nevyšle na územie Ukrajiny žiadne ozbrojené sily. Stretnutie v Paríži malo byť utajené. Jeho konanie prezradil na konferencii v Mníchove poľský predstaviteľ. R. Fico je dlhodobým otvoreným odporcom pokračovania vojny na Ukrajine. Veľmi jasne komunikuje, že stratégia Západu zneužiť vojnu na Ukrajine na oslabenie Ruska zlyhala a že viedla k státisícom obetí na jednej aj druhej strane vojenského konfliktu. R. Fico rovnako verejne a opakovane vyhlásil, že Ukrajina príde o časť svojho územia, nebude v NATO, jej územie budú kontrolovať cudzie armády a ešte jej budú kladené prekážky pri vstupe do EÚ, ktorý Slovensko mimochodom bezpodmienečne podporuje,“ dodal Úrad vlády.

Maďarsko obvinilo európskych lídrov

Stretnutie v Paríži skritizoval aj šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Ten obvinil európskych lídrov, že chcú zabrániť dohode o konci vojny na Ukrajine. Počas návštevy Kazachstanu naopak privítal rokovania medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Informuje o tom agentúra MTI s odvolaním sa na vyhlásenie maďarského ministerstva zahraničia. "V Európe sa organizuje provojnový tábor. Sledujeme, že tí v Európe, ktorí nechcú mier, začali konať," povedal Szijjártó.

V Paríži sa podľa šéfa maďarskej diplomacie stretnú "tí, ktorí neustále prilievajú oleje do ohňa". Ide podľa neho o "frustrovaných európskych lídrov, ktorí v uplynulých troch viedli chybnú stratégiu, ktorá nás priviedla do nebezpečenstva eskalácie". "Na rozdiel od týchto lídrov my podporujeme snahy (amerického prezidenta) Donalda Trumpa a podporujeme americko-ruské rokovania," uviedol tiež. Poldruha hodín trvajúci telefonický rozhovor medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom z minulej stredy podľa Szijjárta v Maďarsku vyvolal "radosť a úľavu". Budapešť rovnako víta rokovania zástupcov Ruska a Spojených štátov o vojne na Ukrajine, ktoré sa zrejme v utorok uskutočnia v Saudskej Arábii.

Ukrajina na rokovania v Rijáde pozvánku nedostala. Jej zástupcovia kvôli tomu majú obavy, aby Washington a Moskva neurobili dohodu za chrbtom Ukrajincov.

Maďarsko napriek ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá trvá už skoro tri roky, udržuje dobré vzťahy s Ruskom. Napadnutej krajine odmietlo poskytnúť vojenskú pomoc a kritizuje sankcie, ktoré na Rusko kvôli agresii voči susednému štátu uvalila Európska únia.