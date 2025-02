Výmena rukojemníkov a väzňov sa môže naďalej uskutočniť podľa plánu: Izraelská armáda však zvýšila stupeň pohotovosti

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Leo Correa)

GAZA - Ďalšia výmena rukojemníkov a väzňov medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas podľa dohody o prímerí v Pásme Gazy sa v sobotu môže stále uskutočniť podľa plánu, vyhlásilo hnutie v pondelok večer. Predtým pritom oznámilo odloženie prepustenia ďalších rukojemníkov, a to až do odvolania. Informuje AFP.

"Hamas zámerne urobil toto oznámenie päť dní pred plánovaným odovzdaním väzňov (rukojemníkov), čím poskytol sprostredkovateľom dostatok času na vyvíjanie tlaku na (izraelskú) okupáciu, aby splnila svoje záväzky. Dvere zostávajú otvorené, aby sa výmena... uskutočnila podľa plánu," uviedlo hnutie vo vyhlásení.

archívne video

Pod mestom Khan Yunis jednotky IDF odhalili podzemný tunel, ktorý potvrdil, že zadržiavali izraelských rukojemníkov. (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Izrael podľa hnutia nedodržiava dohodnuté podmienky, keďže návrat Palestínčanov na sever Pásma Gazy sa oneskoril a dochádza aj k ostreľovaniu a leteckým útokom na rôzne časti palestínskej enklávy. Izrael údajne blokuje aj časť sľúbenej humanitárnej pomoci.

Izrael v reakcii uviedol, že skoršie vyhlásenie Hamasu je "úplným porušením" prímeria v Pásme Gazy. Minister obrany Jisrael Kac podľa denníka Times of Israel nariadil uviesť ozbrojené sily do "najvyššieho stupňa pohotovosti, aby sa pripravili na akýkoľvek možný scenár, ktorý by v Pásme Gazy mohol nastať, a aby ochránili pohraničné komunity".

Dva egyptské bezpečnostné zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že sprostredkovatelia dohody sa obávajú jej stroskotania. Zástupcovia Hamasu sprostredkovateľom údajne povedali, že záruky Spojených štátov už vzhľadom na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa vysťahovať Palestínčanov z Pásma Gazy neplatia. Sprostredkovatelia preto odložili ďalšie rokovania, kým nedostanú od Washingtonu jasný signál o jeho zámere pokračovať v dohode, uviedli zdroje.

Prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas uzavreli v Katare 15. januára po viac ako roku vojny, ktorá výrazne zdevastovala palestínsku enklávu. Od uzavretia dohody si strany postupne vymenili 21 izraelských rukojemníkov za 730 palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.

Izraelská armáda zvýšila stupeň pohotovosti, posilní sily na hranici s Gazou

Izraelská armáda v pondelok večer oznámila, že zvýšila stupeň svojej pohotovosti a posunula dovolenky pre vojakov južného veliteľstva, ktoré je zodpovedné za ochranu hranice s Pásmom Gazy. V tejto oblasti tiež výrazne posilní svoje sily na plnenie obranných misií. Armáda tak reagovala na vyhlásenie militantného hnutia Hamas, že až do odvolania odkladá odovzdanie ďalších izraelských rukojemníkov. Informuje agentúra AFP.

Hovorca ozbrojeného krídla Hamasu Abú Ubajda vo vyhlásení uviedol, že ďalšie prepustenie izraelských rukojemníkov, naplánované na budúcu sobotu, sa odkladá, pričom obvinil Izrael, že nedodržiava podmienky dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorú uzavreli 19. januára. Podľa hovorcu sa oneskoril návrat Palestínčanov na sever palestínskej enklávy, naďalej dochádza k ostreľovaniu a leteckým útokom a Izrael údajne blokuje aj časť sľúbenej humanitárnej pomoc.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v reakcii označil krok Hamasu za "úplné porušenie" prímeria v Pásme Gazy a nariadil uviesť ozbrojené sily do najvyššieho stupňa pohotovosti, aby sa pripravili na akýkoľvek možný scenár. Armáda následne potvrdila zvýšenie stupňa pohotovosti v okolí Gazy a rozhodla sa oblasť na hranici vojensky posilniť.

Hamas v neskoršom vyhlásení potvrdil, že ďalšia výmena rukojemníkov a väzňov sa môže ešte stále uskutočniť podľa plánu. Oznámenie odkladu päť dní pred plánovaným odovzdaním rukojemníkov bolo podľa hnutia zámerné, aby mali sprostredkovatelia rokovaní dostatok času na vyvíjanie tlaku na izraelskú stranu.

Dva egyptské bezpečnostné zdroje pre agentúru Reuters povedali, že sprostredkovatelia sa teraz obávajú stroskotania dohody. Predstavitelia Hamasu im údajne povedali, že záruky Spojených štátov už vzhľadom na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa vysťahovať Palestínčanov z Pásma Gazy neplatia. Sprostredkovatelia preto odložili ďalšie rokovania, kým nedostanú od Washingtonu jasný signál o jeho zámere pokračovať v dohode, uviedli zdroje.

Trump chce, aby Hamas do soboty prepustil všetkých zajatcov, inak vypukne peklo

Ak Hamas neprepustí všetkých zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy do sobotňajšieho poludnia, tak by sa mala zrušiť dohoda o prímerí medzi týmto militantným hnutím a Izraelom, vyhlásil v pondelok americký prezident Donald Trump. Konečné rozhodnutie v tejto veci však podľa neho bude závisieť od samotného Izraela. Súčasne ale varoval, že ak by to Hamas nespravil, v Gaze vypukne peklo, informuje AFP.

Trump reagoval na oznámenie Hamasu, že odkladá prepustenie ďalších rukojemníkov, naplánované na sobotu, a to až do odvolania. Militantné hnutie viní Izrael z nedodržiavania podmienok uzavretej dohody, ako aj z pokračujúcich útokov a blokovania časti sľúbenej humanitárnej pomoci. Americký prezident krok Hamasu označil za príšerný. Novinárom v Oválnej pracovni povedal, že by nechal na rozhodnutí Izraela, čo sa napokon stane s prímerím v Pásme Gazy.

"Ale pokiaľ ide o mňa, ak sa všetci rukojemníci nevrátia do soboty 12 hodín - myslím, že to je vhodný čas - povedal by som, že (dohodu) treba zrušiť a všetky stávky padajú a nech vypukne peklo," upozornil Trump. Zdôraznil, že musia byť oslobodení "všetci" rukojemníci naraz a nie postupne po skupinkách, ako tomu bolo doteraz.

Nespresnil, čo táto jeho vyhrážka zahŕňa, podľa neho však "Hamas zistí, o čom hovorím". O svojom navrhovanom sobotňajšom termíne plánuje Trump podľa svojich slov pravdepodobne hovoriť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Novinári sa ho pýtali aj na to, či vylučuje prípadnú účasť amerických síl. "Uvidíme, čo sa stane," odpovedal.

Trump takisto pohrozil Jordánsku a Egyptu zastavením americkej pomoci v prípade, že odmietnu prijať Palestínčanov v rámci jeho sporného plánu, aby USA prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy. "Možno," odpovedal Trump na otázku, či pozastaví miliardovú pomoc pre zmienené krajiny, ktoré sú spojencami USA. "Ak nebudú súhlasiť, pravdepodobne by som ju zastavil," dodal. Vo Washingtone sa má tento týždeň stretnúť s jordánskym kráľom Abdalláhom II.

Egypt v pondelok odmietol akýkoľvek kompromis, ktorý by znamenal porušovanie práv Palestínčanov. Reagoval tak na výroky Trumpa v rozhovore pre televíziu Fox News, že Palestínčania by podľa jeho plánu nemali právo na návrat do Pásma Gazy, ktorého väčšinu izraelská armáda od októbra 2023 premenila na trosky.

"Inými slovami, hovorím o vybudovaní trvalého miesta pre nich, pretože ak sa teraz budú musieť vrátiť, bude trvať roky, kým sa to vôbec bude dať - (Pásmo Gazy) nie je obývateľné," dodal Trump s tým, že Palestínčania budú mať inde "oveľa lepšie bývanie".