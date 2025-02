Hamas rokuje v Káhire, odmieta hrozby Izraela a USA

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

"Delegácia na čele s Chalílom al-Hajjá, vedúcim hnutia v Pásme Gazy, prišla do Káhiry a začala rokovania s egyptskými predstaviteľmi," uviedol Hamas vo vyhlásení. Dodal, že cieľom je monitorovať "vykonávanie dohody o prímerí". Prímerie obklopuje stupňujúce napätie predovšetkým po tohtotýždňových vyjadreniach oboch strán konfliktu, ako aj Spojených štátov.

Netanjahu v reakcii v utorok pohrozil zrušením dohody o prímerí

V sobotu mala nastať už šiesta výmena izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov, no Hamas v pondelok vyhlásil, že sa pre izraelské porušovanie dohody až do odvolania odkladá. Podľa neho Izrael neumožnil vstup kľúčovej humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, píše AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii v utorok pohrozil zrušením dohody o prímerí, pokiaľ Hamas do sobotňajšieho poludnia neprepustí rukojemníkov zadržiavaných v Gaze. Zopakoval tak hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že v prípade neprepustenia všetkých väzňov "vypukne peklo".

"Náš postoj je jasný a nebudeme akceptovať jazyk amerických a izraelských hrozieb. Izrael sa musí zaviazať, že bude plniť podmienky dohody o prímerí ohľadom prepustenia rukojemníkov," uviedol Hamas. Sprostredkovatelia prímeria Egypt a Katar intenzívne pracujú na vyriešení krízy a snažia sa o dodržiavanie stanovených podmienok, píše AFP s odvolaním na svoje zdroje. Prímerie vstúpilo do platnosti 19. januára a ukončilo tak skoro 15 mesiacov trvajúci ozbrojený konflikt v Pásme Gazy.

Izraelský minister varuje pred obnovením bojov s Hamasom

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu militantnému hnutiu Hamas pohrozil, že Izrael obnoví boje v Pásme Gazy v prípade nedodržania dohody o prímerí a neprepustenia izraelských rukojemníkov. Informujeme podľa správ agentúry AFP a denníka The Times of Israel. "Nová vojna v Pásme Gazy bude mať inú intenzitu ako tá pred prímerím a neskončí sa bez porážky Hamasu a prepustenia všetkých rukojemníkov. Umožní tiež realizáciu vízie amerického prezidenta (Donalda) Trumpa o regióne," povedal Kac, odkazujúc na Trumpov návrh prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a vysídliť približne dva milióny Palestínčanov.