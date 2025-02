Červený kríž je "čoraz viac znepokojený" podmienkami pri prepúšťaní zajatcov

Vozidlá Červeného kríža, ktoré sprevádzajú bojovníci palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

"ICRC je čoraz viac znepokojený podmienkami, v ktorých prepúšťanie (zajatcov) prebieha. Naliehame preto na všetky zúčastnené strany vrátane vyjednávačov, aby prevzali zodpovednosť za zaistenie dôstojnosti a súkromia počas ďalších prepúšťaní zajatcov," uviedla organizácia sídliaca v Ženeve.

Vyhlásenie ICRC je zvláštne, pretože organizácia je považovaná za apolitickú a k udalostiam sa vyjadruje iba málokedy, píše DPA. "ICRC túto správu konzistentne prezentuje v súkromí i verejne," dodala organizácia.

Červený kríž vydal vyhlásenie po tom, ako militanti z Hamasu v sobotu viedli rukojemníkov popred dav zhromaždený v centrálnej časti Pásma Gazy. Trojicu tvorili Eli Šarabi, Or Levy a Ohad Ben Ami, ktorí boli pred odovzdaním do rúk zdravotníkov z Červeného kríža prinútení prehovoriť do mikrofónu.

Veľké davy sa počas uplynulých týždňov zhromaždili aj pri prepúšťaní iných izraelských rukojemníkov, dodáva DPA.