Prepustení rukojemníci Hamasu sú v zlom stave! Uvádzajú to ich lekári

Izraelský vojenský vrtuľník s izraelskými rukojemníkmi (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit)

O dvoch mužov, Ora Levyho a Eliho Šarabiho, sa starajú zdravotníci v nemocnici Šeba pri Tel Avive. Podľa jej riaditeľky Jael Frenkelovej Nirovej na nich sú "viditeľné následky 491 dlhých dní zajatia a ich zdravotný stav je zlý". Riaditeľka dodala, že v rámci dohody Izraela s Hamasom o prímerí je to po štvrtý raz, čo jej vedená nemocnica prijala prepustených rukojemníkov, a "situácia je tentoraz vážnejšia", píše agentúra AFP.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Šesťdesiatpäťročný Ohad Ben Ami, tretí dnes prepustený muž, sa zo zajatia vrátil "vážne podvyživený", povedal Gil Pierre z telavivskej nemocnice Ichilov. Podľa serveru The Times of Israel ale dodal, že ide o odolného človeka.

Všetci traja boli unesení do Pásma Gazy 7. októbra 2023 pri vpáde teroristického hnutia Hamas a ďalších palestínskych zoskupení na juh Izraela. Ozbrojenci pri útoku zabili takmer 1200 ľudí, prevažne civilistov, a ďalších 251 ich uniesli.

Server The Times of Israel píše, že na záberoch z propagandistického obradu usporiadaného Hamasom pri prepúšťaní je Eli Šarabi nútený hovoriť na pódiu o tom, aký je šťastný, že sa vráti za svojou ženou a dcérami. Len o niečo neskôr sa však po návrate do Izraela dozvedel, že jeho manželku a dcéry teroristi zabili, keď sa skrývali v domácom úkryte v ich dome v kibucu Beeri.

Fyzický stav trojice dnes prepustených rukojemníkov vyvolal v Izraeli kritiku. Izraelský prezident Jicchak Herzog hovoril o "zločine proti ľudskosti" a premiér Benjamin Netanjahu stav rukojemníkov označil za šokujúci a odkázal Hamasu, že to nezostane bez odozvy.

Izraelské médiá na základe rozhovorov s blízkymi dnes prepustených rukojemníkov informovali, že 35-ročný Or Levy väčšinu času v zajatí strávil s ďalšími rukojemníkmi v podzemných tuneloch, ktorých rozsiahlu sieť Hamas v Pásme Gazy v posledných takmer 20 rokoch vybudoval. Vysprchovať sa mohol len raz za pár mesiacov a celý čas zajatia bol bos. Až do dnešného dňa si nebol istý, či jeho manželka 7. októbra 2023 prežila útok teroristov z Hamasu na hudobnom festivale Supernova. Ich teraz trojročný syn odvtedy žije u starých rodičov, pretože Levy bol v Gaze ako rukojemník a jeho manželka je mŕtva.

Levy v zajatí schudol 20 kilogramov, aj keď v posledných dňoch rukojemníci určení na prepustenie dostávali viac jedla, aby boli v lepšom stave. Levy aj ďalší dvaja muži sú vychudnutí a na nohách sa držali len neisto. Televízia Channel 12 uviedla, že rukojemníci niekedy dostávali k jedlu len štvrtku chleba pita. Izraelské väznice na základe dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom opustilo 183 palestínskych väzňov.

Prepustení thajskí rukojemníci z Pásma Gazy pricestovali do Bangkoku

Päť prepustených thajských rukojemníkov, ktorých unieslo palestínske militantné hnutie Hamas pri útoku na Izrael v októbri 2023, sa v nedeľu vrátilo do Thajska. Informuje agentúra AFP.

Thajčanov prepustil Hamas 30. januára v rámci dohody o prímerí v Pásme Gazy uzavretej medzi hnutím a Izraelom. V nedeľu ráno o 7.30 h miestneho času pristálo lietadlo s rukojemníkmi na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku. Na mieste ich privítali príbuzní i predstavitelia ministerstva zahraničných vecí. Podľa thajského veľvyslanectva v Tel Avive cestu sponzorovala izraelská vláda, píše AP.

Hamas pri útoku 7. októbra 2023 zajal 31 Thajčanov, pričom 23 z nich prepustil do konca roka. V máji 2024 sa následne potvrdila smrť dvoch uväznených osôb a predpokladá sa, že jeden ďalší Thajčan zostáva v Pásme Gazy. Podľa thajského ministerstva zahraničných vecí zahynulo počas konfliktu celkovo 46 krajanov.

V Izraeli žije približne 30 000 thajských občanov, keďže platy v krajine sú podstatne vyššie ako v kráľovstve na juhovýchode Ázie.