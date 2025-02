Sme odhodlaní vziať si Gazu a zabrániť Hamasu, aby sa tam vrátil, tvrdí Trump

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Ben Curtis)

„Sme odhodlaní vlastniť ho, vziať si ho a zabezpečiť, aby sa Hamas nevrátil. Nie je do čoho sa vrátiť. Je to rumovisko. Zvyšok bude zbúraný,“ povedal Trump na palube lietadla Air Force One počas cesty z Floridy do New Orleansu, kde sa zúčastnil na finálovom zápase ligy amerického futbalu (Super Bowl).

Časti Pásma Gazy by podľa neho mohli obnoviť iné krajiny Blízkeho východu. Je tiež otvorený možnosti povoliť niektorým palestínskym utečencom vstup do Spojených štátov, ale takéto žiadosti sa budú posudzovať od prípadu k prípadu.

Trump zopakoval svoje skoršie vyhlásenie, že Palestínčania žijúci v Pásme Gazy by mali oblasť opustiť. Podľa neho sa tam ani nechcú vrátiť. „Jediný dôvod, prečo hovoria o návrate do Gazy, je ten, že nemajú inú možnosť. Keď budú mať alternatívu, nebudú sa chcieť vrátiť do Gazy," vyhlásil šéf Bieleho domu.

Hamas najnovšie Trumpove výroky odsúdil. „Palestínčania by zmarili akékoľvek plány na svoje vyhnanie. Pásmo Gazy nie je nehnuteľnosť, ktorú možno predať alebo kúpiť. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho okupovaného palestínskeho územia,“ uviedol Izzát ar-Rašk, člen politického byra Hamasu.

Naopak, izraelský premiér Benjamin Netanjahu považuje Trumpov návrh ohľadom Pásma Gazy za "revolučný". „Prezident Trump prišiel s úplne inou, oveľa lepšou víziou pre Izrael - revolučným, kreatívnym prístupom, o ktorom práve diskutujeme,“ povedal v nedeľu na zasadnutí vlády, na ktoré prišiel po svojom návrate z návštevy Spojených štátov.

„Je veľmi odhodlaný tento plán zrealizovať a myslím si, že nám to otvára veľa, veľa príležitostí,“ konštatoval Netanjahu s tým, že jeho návšteva v USA a rozhovor s americkým priniesli „mimoriadne výsledky, ktoré by mohli zaistiť bezpečnosť Izraela na celé generácie“.