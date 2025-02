Netanjahu schválil vyslanie delegácie do katarského Dauha na ďalšie rokovania

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes schválil vyslanie delegácie do katarského Dauha na ďalšie vyjednávanie o prímerí s palestínskym hnutím Hamas, informuje server The Times of Israel (ToI). Na základe doterajšej dohody o prímerí dnes teroristické hnutie Hamas prepustilo troch rukojemníkov a Izrael na slobodu pustil 183 palestínskych väzňov.