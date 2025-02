Návšteva Szijjártóa v Prahe, kde kritizoval českú vládu, nebola vhodná, uviedol Fiala

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PRAHA - Návšteva maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa v Česku, na ktorej sa stretol so šéfom opozičného hnutia ANO Andrejom Babišom a kritizoval českú vládu, nebola podľa českého premiéra Petra Fialu vhodná. Napísal to v piatok na sociálnej sieti X. Šéf českej diplomacie Jan Lipavský podotkol, že Szijjártó mohol prísť inokedy a stretnúť sa s ním.

"Český minister zahraničných vecí rozhodne potajomky neobchádza iné krajiny, aby kritizoval ich vlády a podporoval opozíciu. Nepovažujem to za vhodné a určite to nie je výraz snahy o dobré vzťahy," uviedol Fiala. Dodal, že je hrdý na to, že v Česku je vláda, ktorá má na prvom mieste záujmy ČR a nie iných krajín. "A na to si musí zvyknúť aj maďarská vláda, hoci by jej evidentne vyhovovalo iné vedenie našej krajiny," dodal premiér.

Minister Lipavský komentoval Szijjártóovu návštevu

Minister Lipavský je na niekoľkodňovej pracovnej ceste v Spojených štátoch, kde rokuje s predstaviteľmi novej administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Vo videu, ktoré na sieti X zverejnil vo štvrtok večer, okrem rokovaní komentoval aj Szijjártóovu návštevu v Prahe. "Mohol si vybrať lepší čas a napríklad sa so mnou stretnúť. Ja keď jazdím po okolitých krajinách, tak sa väčšinou s rezortnými partnermi stretávam. A keď už som na súkromnej ceste, tak nemám potrebu komentovať naše vzájomné vzťahy," povedal Lipavský.

Szijjártó sa v rámci svojej súkromnej návštevy Prahy vo štvrtok stretol s lídrami ANO vrátane bývalého premiéra Andreja Babiša. Kritizoval českú vládu, ktorá podľa neho nechce dobré vzťahy s Maďarskom. Uviedol, že keď bol českým premiérom Babiš, vzájomné vzťahy krajín boli oveľa lepšie. Preto dúfa, že ním bude opäť a maďarsko-české vzťahy sa zlepšia. Hoci išlo o súkromnú cestu ministra, podľa médií ho sprevádzal početný sprievod vrátane fotografov.