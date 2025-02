Szijjártó v Belehrade: Hanba Bruselu, že bráni vstupu Srbska do EÚ

Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP/Denes Erdos)

BUDAPEŠŤ/BELEHRAD - Maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó vo štvrtok v Belehrade kritizoval Európsku úniu za postoj k integrácii Srbska. Podľa agentúry MTI kritika šéfa maďarskej diplomacie zaznela na spoločnej tlačovej konferencii so srbským náprotivkom Markom Djuričom.

K postoju Bruselu Szijjártó poznamenal, že je to hanba a prejav zbabelosti, že stále bráni vstupu Srbska do EÚ. Maďarsko však snahu Belehradu o vstup naďalej podporuje, zdôraznil.

"Európska únia má obrovské problémy, jej konkurencieschopnosť klesla veľmi nízko a v tejto situácii potrebuje spoločenstvo nový impulz, ktorý by mohol prísť zo západného Balkánu, kde Srbsko zohráva vedúcu úlohu. Dnes by mala mať Únia prinajmenšom rovnaký záujem o prijatie štátov západného Balkánu do EÚ, ako oni o členstvo," povedal Szijjártó.

Podľa jeho slov maďarská aj srbská vláda pripisujú strategický význam neustálemu rozvoju bilaterálnych vzťahov, ktorý je obzvlášť potrebný v súčasnosti, pri vzniku nového svetového poriadku.