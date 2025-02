Poľský minister zahraničných vecí podporuje vznik banky na prezbrojenie EÚ

Radek Sikorski (Zdroj: SITA/AP/Ebrahim Noroozi)

BRUSEL - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski podporil myšlienku vytvorenia európskej banky, ktorá by financovala rozsiahle investície do posilnenia bezpečnosti a obrany Európy. Povedal to podľa agentúry PAP na tlačovom brífingu po štvrtkovom stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.