Divízne veliteľstvo NATO Maďarska, Slovenska a Chorvátska dosiahlo operačnú spôsobilosť

NATO (Zdroj: Getty Images)

BUDAPEŠŤ - Veliteľstvo Stredoeurópskej mnohonárodnej divízie NATO zriadené Maďarskom, Slovenskou republikou a Chorvátskom dosiahlo plnú operačnú spôsobilosť. Podľa servera magyarnemzet.hu to oznámil v pondelok maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Na oficiálnej ceremónii v sídle veliteľstva v maďarskom Székesfehérvári sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák.

"Súčasné geopolitické prostredie je extrémne nestabilné a nepredvídateľné. Preto je jednota a solidarita medzi spojencami kľúčová. Som hrdý na to, že Slovensko sa pripojilo k Maďarsku a Chorvátsku a odvtedy sa podieľa na budovaní tohto ústredia," povedal Kaliňák podľa správy tlačového oddelenia kancelárie ministra obrany SR. Ako dodal, zámerom SR bolo prispieť k spoločným kapacitám NATO, posilniť regionálnu bezpečnosť a preukázať pripravenosť na účinné odstrašenie na východnom krídle Aliancie.

Maďarský minister obrany podotkol, že dosiahnutím plnej operačnej spôsobilosti je toto veliteľstvo pripravené a schopné podieľať sa na velení a riadení operácií NATO v regióne v prípade akejkoľvek potenciálnej krízy alebo konfliktu. "Tým sa zvyšuje schopnosť odstrašenia a rýchlej reakcie, čím sa zabezpečí okamžitá a koordinovaná reakcia v prípade hrozby," podčiarkol Szalay-Bobrovniczky.

Kaliňák v rámci podujatia absolvoval aj bilaterálne rokovanie

Maďarsko už minulý rok považovalo za prioritu ďalšie posilňovanie veliteľstva mnohonárodnej divízie NATO Stred so sídlom v Székesfehérvári v partnerstve s ďalšími dvoma rámcovými krajinami – s Chorvátskom a Slovenskom – a aktuálne sa to aj so slovenskou pomocou podarilo, čo vyzdvihla aj námestníčka generálneho tajomníka NATO Radmila Šekerinská.

Veliteľom Stredoeurópskej mnohonárodnej divízie NATO je aktuálne slovenský generál Tibor Králik a vo veliteľstve tejto divízie (HQ MND-C) momentálne pôsobí 17 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Kaliňák v rámci podujatia absolvoval aj bilaterálne rokovanie so svojim maďarským náprotivkom Szalayom-Bobrovniczkým, píše sa v správe ministerstva obrany SR.