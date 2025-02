Africký štát Malawi nariadil stiahnutie svojich mierových síl z Konžskej demokratickej republiky

(Zdroj: TASR/AP)

LILONGWE - Africký štát Malawi v stredu nariadil svojim jednotkám nasadeným na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), aby sa pripravili na odsun. Malawijské sily v KDR pôsobili v rámci mierovej misie Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC). Na východe KDR nedávno protivládni povstalci z Hnutia 23. marca (M23), ktorých podporuje Rwanda, obsadili mesto Goma a snažia sa postupovať ďalej do vnútrozemia. Informuje agentúra AFP.

"Prezident (Lazarus) Chakwera nariadil veliteľovi Malawijských obranných síl, aby začal prípravy na stiahnutie a dodržal tak podmienky prímeria," uviedla v stredu večer kancelária malawijského prezidenta. Tento krok má podľa nej umožniť začatie rokovaní o trvalom mieri. Okrem jednotiek z Malawi v misii pôsobia aj vojaci Juhoafrickej republiky a Tanzánie.

Mierové rokovania sa začnú v sobotu na spoločnom zasadnutí lídrov SADC a Východoafrického spoločenstva (EAC). Zúčastniť by sa na ňom mali aj prezident KDR Félix Tshisekedi a rwandský líder Paul Kagame. Hnutie M23 v utorok vyhlásilo jednostranné humanitárne prímerie, ale - podľa zdrojov AFP - sa boje v stredu boje obnovili. Povstalci sa údajne nachádzajú približne 100 kilometrov od Bukavu, hlavného mesta provincie Južné Kivu a asi 70 kilometrov od miestneho letiska. M23 po intenzívnych bojoch začiatkom minulého týždňa dobylo Gomu, hlavné mesto konžskej provincie Severné Kivu, ktoré malo pred konfliktom vyše dva milióny obyvateľov. KDR obviňuje Rwandu z podpory M23, ktorá je zložená najmä z etnika Tutsi - jednej z dvoch hlavných etnických skupín v Rwande. KDR tvrdí, že Rwanda chce profitovať najmä z nerastných surovín nachádzajúcich sa na východe KDR.