Miliardár Gates PRVÝKRÁT verejne prehovoril o novej priateľke! Zabávame sa... Mám ŠŤASTIE, že ju mám

Bill Gates s priateľkou Paulou Hurdovou (Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

WASHINGTON - Americký podnikateľ a filantrop Bill Gates prvýkrát verejne prehovoril o jeho novom vzťahu s Paulou Hurdovou. Gates sa rozviedol so svojou bývalou manželkou Melindou French Gatesovou v roku 2021, pričom len prednedávnom vyhlásil, že to bola jeho najväčšia chyba v živote. Teraz však vyhlásil, že s Hurdovou sa cíti veselší ako kedykoľvek predtým, no minulosť by nemenil.

Správy o ich vzťahu prišli zhruba dva roky po tom, čo Gates a jeho bývalá manželka oznámili rozvod. Dvojicu spolu verejne videli na športových podujatiach už v roku 2022, ale svoj vzťah potvrdili až v roku 2023, uviedol pre People zdroj blízky páru. Oficiálne sa spolu na "červenom koberci" objavili vlani v apríli na ceremónii "vedeckých Oscarov" (Breakthrough Prize). Predtým, ako sa ich vzťah dostal na verejnosť, Gates povedal, že po rozvode plánuje opäť nájsť lásku. "Jasné, nie som robot," povedal.

Bill Gates s priateľkou Paulou Hurdovou (Zdroj: SITA/AP Photo/Julio Cortez)

Miliardár a spoluzakladateľ Microsoftu sa však rozhodol verejne o svojom novom vzťahu prehovoriť až v januári tohto roka, kedy pre The Times of London povedal, že vo veku 69 rokov je "veselší" ako kedykoľvek predtým. "Mám šťastie, že mám serióznu priateľku menom Paula," povedal zase Gates počas februárového vystúpenia v relácii Today vo februári 2025 . "Zabávame sa. Ideme na olympiádu a robíme veľa skvelých vecí," vyhlásil.

Bill Gates s priateľkou Paulou Hurdovou (Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Jeho vyznanie k novej partnerke prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo za svoj najväčší omyl a následnú citeľnú bolesť označil rozvod so životnou partnerkou a manželkou Melindou Gatesovou. "Bola to chyba, ktorú ľutujem asi najviac. Spravil som veľa iných prešľapov, ale toto bolelo najviac. Veľakrát som chyboval, ale na mojich iných prešľapoch mi nezáleží," povedal Gates po rozvode, ktorý ukončil 27-ročné manželstvo.

V relácii Today vysvetlil, že tým nehovoril, že by si prial, aby k rozchodu s Melindou došlo. "Napriek tomu, že rozvod nebol skvelý, mať tie tri deti, prácu, ktorú sme mohli robiť spoločne, je veľmi fajn. Aj keby som vedel, že to nebude trvať večne, aj tak by som do toho šiel znova," priznal. Dodal tiež, že jeho podnikateľská kariéra bola "neuveriteľne fenomenálne", aj keď zažil vzostupy a pády. "Moje deti sú fenomenálne. Takže je pre mňa dokonca ťažké sa na niečo sťažovať. Rozvod som prekonal a Melinde sa darí dobre. Mám veľa práce, ktorú robím rád. Takže sa naozaj na nič nesťažujem,“ uzavrel Gates. Melinda však rozvod znášala ťažko, priznala v minulosti pre americký časopis Fortune. Uviedla, že manželov pomer so zamestnankyňou spoločnosti Microsoft v roku 2000 narušil dôveru v ich manželstvo.

Vydáva nové pamäti

V relácii Bill okrem toho hovoril o svojich nových pamätiach s názvom Zdrojový kód: Moje začiatky, ktoré sú príbehom o jeho živote a začiatkoch spoločnosti Microsoft, ktorý vyšiel v utorok (4. 2.). "Prvými čitateľmi rukopisu boli Paula Hurd, Marc St. John a Sheila Gulati. Pozorné čítanie od drahých a dôveryhodných priateľov poskytlo veľmi potrebnú premyslenú a bystrú spätnú väzbu v kritických fázach písania," napísal v záverečnom poďakovaní knihy.

Nové pamäte Billa Gatesa "Zdrojový kód: Moje začiatky" (Zdroj: Profimedia)

"Tento rok mám 70 rokov, Microsoft 50, a tak som si pomyslel: Ok, mal by som sa podeliť o to šťastie, že som mal úžasných rodičov, viete, spôsob, akým ma nechali ísť von, na túru a vyskúšať nové veci,“ povedal v Today. "Mal som len neuveriteľné šťastie, a viete, preto bol Microsoft nakoniec taký úspešný," dodal.