Kuriózna situácia na čerpacej stanici: Liter benzínu sa predával za jeden CENT! Zasiahnuť musela polícia

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Informácia o extrémne lacnom palive sa rýchlo rozšírila a medzi 23:00 a 4:00 ráno sa k čerpacej stanici v Leutkirchu hrnuli desiatky áut. Počas tejto doby sa odčerpalo približne 2 500 až 3 000 litrov benzínu a nafty.

Celá situácia neunikla pozornosti miestnych obyvateľov, ktorí si všimli neobvyklý ruch na stanici a upozornili políciu. Keď dorazili hliadky, stanica bola uzavretá. Polícia musela zasiahnuť a zastaviť čerpanie paliva, informoval portál allgaeuer-zeitung.

Technická porucha

Hoci sa spočiatku špekulovalo o možnej manipulácii s cenami, aktuálne vyšetrovanie naznačuje, že išlo o technickú poruchu. „V súčasnosti vychádzame z toho, že za incidentom nestojí úmyselná manipulácia, ale chyba v systéme,“ uviedla hovorkyňa čerpacej stanice.

Vodiči, ktorí využili túto chybu, sa nemusia obávať žiadnych následkov. Podľa polície im nehrozí žiadna pokuta ani iné sankcie, keďže natankovali za cenu, ktorú zobrazoval terminál. Otázkou ale zostáva, aké straty táto chyba spôsobila majiteľovi čerpacej stanice a či ich pokryje poisťovňa. Vyšetrovanie prípadu pokračuje.

Vzhľadom na vysoké ceny pohonných hmôt v posledných týždňoch vodiči určite neprotestovali proti „akcii storočia“. Podľa nemeckého autoklubu ADAC síce ceny palív nedávno mierne klesli, no stále zostávajú na pomerne vysokej úrovni. Obyvatelia regiónu Allgäu sú zvyknutí jazdiť za lacnejším benzínom do Rakúska, kde bývajú ceny dlhodobo výhodnejšie. V minulosti to viedlo k tomu, že niektoré rakúske čerpacie stanice zažívali návaly nemeckých vodičov. Tento rozdiel sa však v poslednom období znižuje a tankovanie za hranicami už nie je také výhodné ako predtým.