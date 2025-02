Trumpove ekonomické hrozby sa stanú realitou: Prísne clá pre Mexiko, Čínu a Kanadu, OSTRÉ reakcie!

Mexiko, Čína a Kanada sú traja najväčší obchodní partneri Spojených štátov. Cieľom týchto ciel je podľa Bieleho domu obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a tiež oživiť domácu výrobu a zvýšiť federálne príjmy. Na energetické produkty z Kanady sa bude vzťahovať desaťpercentné clo, ale na mexický dovoz energií sa bude vzťahovať plné 25 percentné clo, povedali predstavitelia. Mnohí Američania sa podľa stanice CNN spoliehajú na kanadské energetické produkty vrátane ropy na výrobu benzínu a vykurovanie domácností. Po zavedení ciel by sa náklady na tieto produkty mohli zvýšiť.

Biely dom podľa portálu stanice Euronews uviedol, že Trumpovo nariadenie v súvislosti s clami zahŕňa aj mechanizmus na zvýšenie sadzieb, ak krajiny podniknú odvetné opatrenia voči USA. Kanada aj Mexiko majú v prípade potreby v pláne zaviesť v reakcii vlastné clá. "Ak Kanada podnikne odvetné opatrenia voči USA v reakcii na toto opatrenie prostredníctvom dovozných ciel na vývoz z USA do Kanady alebo podobných opatrení, prezident môže zvýšiť alebo rozšíriť rozsah ciel uložených na základe tohto príkazu, aby tak zabezpečil účinnosť tohto opatrenia," uvádza sa v Trumpovom nariadení, informuje stanica CBS News.

Biely dom na sieti X uviedol, že Trump zaviedol desaťpercentné clo na tovar z Číny, kým USA nezabezpečia spoluprácu čínskej vlády v boji proti obchodovaniu s vysokou návykovou omamnou látkou fentanyl. "Čína zohráva ústrednú úlohu v kríze s fentanylom, ktorá ničí americké životy," vyhlásil Biely dom. CNN konštatuje, že tieto clá predstavujú začiatok toho, čo by mohlo prerásť do "globálnej obchodnej vojny" s potenciálom zvýšenia nákladov, narušenia dodávateľských reťazcov a straty pracovných miest. Aj samotný americký prezident priznal, že tento krok môže mať nepriaznivé následky na amerických spotrebiteľov.

“We need to protect Americans, and it is my duty as President to ensure the safety of all. I made a promise on my Campaign to stop the flood of illegal aliens and drugs from pouring across our Borders, and Americans overwhelmingly voted in favor of it.” –President Trump pic.twitter.com/rJ9opLBJzr