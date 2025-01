Nepríjemné správy pre motoristov: Ceny palív opäť narástli! Obdobie neistoty, takýto vývoj predpovedá analytik

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com, Topky/Ján Zemiar)

Oproti uplynulému týždňu sa ceny opäť menili, a to ako v prípade benzínu, tak aj v prípade nafty. Aktuálne sa liter benzínu na čerpačke Slovnaft predáva za 1,625 eura, nafta za 1,582 eura za liter. Na Shell svietia ceny 1,625 eura za liter benzínu a 1,579 eura za liter nafty, na OMV je to trošku viac, a to 1,629 eura za liter benzínu a 1,589 eura za liter nafty.

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

Štatistický úrad potvrdil ďalšie zdražovanie

Podľa Štatistického úradu pohonné látky v polovici januára zaznamenali opätovné zdraženie. Ceny dvoch najpredávanejších palív, motorovej nafty a benzínu natural 95, sa medzitýždňovo navýšili o 3 centy za liter. Oproti vlaňajšiemu januáru boli ceny mierne vyššie, v priemere o 2,4 %. "Motoristi si počas 3. týždňa museli za tankovanie opäť priplatiť. Cena najpredávanejšej motorovej nafty bola najvyššia za posledných 9 mesiacov (od apríla 2024). Ceny oboch benzínov sa naďalej zvyšovali od polovice decembra 2024. Motorová nafta sa v 3. týždni aktuálneho roku predávala za 1,546 eura za liter, medzitýždňovo zdražela o 3,2 centa. Hodnota benzínu natural 95 bola 1,594 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 3,1 centa za liter. Benzín 98 bol na úrovni 1,780 eura za liter, jeho cena vzrástla o 1,3 centa," informovali na svojej stránke. Ako dodali, výkyvy zaznamenali aj motorové plyny, napríklad LPG zlacnel na 0,766 eura za liter, LNG mierne stúpla na 1,696 eura za kilogram. Nezmenila sa jedine cena CNG, tá sa od Nového roka drží na úrovni 1,631 eura za kilogram.

(Zdroj: štatistický úrad)

Ako odborníci dodali, ceny pohonných látok boli v priebehu 3. týždňa roku 2025 vyššie ako vlani. "Benzín natural 95 bol drahší o 2,8 %, motorová nafta o 2,3 % a benzín natural 98 o 2,1 %. Cena plynu LNG bola medziročne vyššia o 10,8 %, LPG o 8,7 % a CNG o 1,9 %. Medziročne lacnejší bol iba ekologický plyn bioLNG, o 1,7 %," uzavreli.

Analytik: Rast cien ropy zastavuje a nastáva korekcia

Podľa analytika J&T banky Stanislava Pánisa ropa za ostatný mesiac narástla o vyše 10 percent a miestami sa obchodovala na najvyšších úrovniach od leta minulého roka, keď európsky benchmark brent presahoval 80-dolárovú métu. "Na rast komodity vplývali dopytové aj ponukové faktory. Na strane dopytu to bolo zlepšovanie sa perspektív rastu americkej a čínskej ekonomiky, dvoch najväčších spotrebiteľov ropy na svete. Na ponukovej strane to bolo uvalenie amerických sankcií na ropné spoločnosti Gazprom Nefť a Surgutneftegas a ich dcérske spoločnosti, a vyše 180 tankerov v rámci takzvanej tieňovej flotily. Okrem toho sa obchodníci obávajú, že nová administratíva Donalda Trumpa by mohla pokračovať v sprísnení sankcií voči Rusku a zaviesť aj prísnejšie sankcie voči Iránu a Venezuele, čo by mohlo obmedziť exporty ich ropy na svetové trhy," napísal pre Topky.sk.

(Zdroj: štatistický úrad)

Ako dodal, to, že dopyt po rope bol lepší, ako sa očakávalo, rovnako aj možné obmedzenie ponuky by mohlo znamenať, že v tomto roku by nemusel nastať až taký veľký prebytok ťažby komodity nad spotrebou na svetových trhoch, čo by mohlo znamenať menej nevyrovnaný trh a potenciálne vyššie ceny komodity. Avšak, v posledných dňoch sa rast cien ropy zastavuje a nastáva korekcia.

"Stoja za tým vyjadrenia staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že urobí deregulačné kroky, aby sa americká ťažba ropy ešte zväčšila. Už teraz sú pritom Spojené štáty najväčším ťažiarom na svete. Okrem toho je trh nervózny z možnej obchodnej vojny, keď Trump avizoval uvalenie dovozných cieľ voči viacerým hlavným obchodným partnerom ako Mexiko, Kanada, Čína či EÚ. To by mohlo vyústiť do spomalenia sa globálneho ekonomického rastu a teda aj spomalenia sa rastu dopytu po rope," ozrejmil analytik. Na záver uviedol, že aj keď ropa zastavila svoj rast, nepríde k zásadnej zmene cien na našich čerpacích staniciach. "Cena benzínu ostane naďalej v najbližšom čase nad 1 eurom a 60 centami a cena nafty nad 1 eurom a 55 centami, čo sú najvyššie úrovne od jari minulého roka," uzavrel.