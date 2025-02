Netanjahu tvrdí, že s Trumpom sú odhodlaní potláčať agresiu Iránu: Teherán reaguje!

Benjamin Netanjahu a Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

"Je to ten istý Irán, ktorý sa nás oboch pokúsil zabiť... Pokúsili sa zabiť vás, pán prezident. Pokúsili sa - prostredníctvom svojho zástupcu - zabiť (aj) mňa," povedal Netanjahu. "Obaja sme odhodlaní potlačiť iránsku agresiu... a zabezpečiť, aby Irán nikdy nevyvinul jadrovú zbraň," vyhlásil.

archívne video

Aké je spojenie medzi Hamasom a iránskym režimom? (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Trump uviedol, že by s Iránom rád uzavrel dohodu, pričom by si prial, aby táto krajina bola "pokojná a úspešná". Americký prezident tiež povedal, že počas svojho predošlého funkčného obdobia "nenávidel" kroky, ktoré sa voči Teheránu podnikali.

"Boli v podstate na mizine a nemali peniaze pre Hizballáh, nemali peniaze pre Hamas. Nemali peniaze na žiadnu formu teroru," uviedol. Dodal, že teraz by chcel s Iránom uzavrieť "skvelú dohodu", ktorá by tamojším obyvateľom umožňovala dobrý život. Trump uviedol, že má "veľa priateľov" z Iránu, vrátane Američanov pochádzajúcich z tejto krajiny, ktorí "sú na Irán veľmi hrdí".

Americký prezident ďalej povedal, že si "naozaj želá mier" a dúfa, že sa USA podarí spraviť "niečo pre to, aby to to neskončilo katastrofálne". Dodal však, že Teherán nemôže mať jadrovú zbraň.

Trump len krátko predtým podpísal v utorok výkonné nariadenie, ktorým svoju administratívu vyzval k maximálnemu tlaku na Teherán za účelom dosiahnutia, že nevyvinie jadrovú zbraň. Nariadenie vyzýva rezorty administratívy, aby navrhli voči Iránu sankcie. Trump však zároveň vyjadril vieru v to, že tvrdú politiku nebude musieť uplatňovať a dosiahne s Teheránom dohodu.

Americký prezident však tiež povedal, že ak by naňho Irán spáchal atentát, tak bude "vyhladený". "Zanechal som (svojim poradcom) inštrukcie, že ak to (Iránci) urobia, budú vyhladení, nič po nich nezostane," povedal.

Trumpovo zavedenie politiky tlaku proti Teheránu skončí neúspechom

Opätovné zavedenie politiky maximálneho tlaku proti Iránu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa sa skončí neúspechom, tak ako počas jeho prvého funkčného obdobia. V stredu to vyhlásil iránsky šéf diplomacie Abbás Arákčí. Informuje agentúra AFP.

Donald Trump v utorok podpísal dekrét obnovujúci tvrdú politiku Spojených štátov proti Iránu s cieľom zabrániť mu vo vývoji jadrovej zbrane a zastaviť iránsky export ropy. Dúfa však, že tvrdú politiku nebude musieť uplatňovať a dosiahne s Teheránom dohodu.

Iránsky minister zahraničných vecí tiež v rozhovore pre médiá zopakoval, že jeho krajina nemá v pláne získať jadrové zbrane. V roku 2015 bola podpísaná jadrová dohoda medzi Teheránom a svetovými mocnosťami. Na jej základe sa Irán zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za uvoľnenie sankcií.

Washington v roku 2018 - počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa - od tejto dohody odstúpil. V reakcii na to začal Irán odstupovať od svojich záväzkov. Opakovane však vyjadril ochotu dohodu obnoviť. AFP dodala, že začiatkom januára - ešte pred Trumpovým návratom do Bieleho domu - iránski predstavitelia viedli rozhovory o svojom jadrovom programe s vyjednávačmi z Británie, Francúzska a Nemecka. Obe strany označili rozhovory za úprimné a konštruktívne.